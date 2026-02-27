Erdbeben in Hollywood: Netflix-Konkurrent sichert sich Harry Potter, Game of Thrones und DC

In den vergangenen Wochen gab es in der Filmwelt eigentlich nur eine Frage: Kauft Netflix wirklich Warner? Nach langem Hin und Her hat sich jetzt die Konkurrenz durchgesetzt.

Die Gerüchteküche brodelte schon eine ganze Weile. Letztes Jahr im Dezember machte es der Streamer offiziell: Netflix kauft Warner Bros. inklusive aller dazugehörigen Studios sowie HBO und HBO Max. Dazu gehören auch beliebte Marken wie Harry Potter, Game of Thrones und das DC-Universum. Ein Deal, der für Aufsehen sorgte.

Abgeschlossen war er jedoch noch lange nicht. In den vergangenen Wochen wurde der Deal von diversen Instanzen geprüft, während sich ein Konkurrent immer wieder hartnäckig zu Wort meldete: Paramount Skydance. In einer unerwarteten Wendung konnte das von David Ellison angeführte Unternehmen nun tatsächlich gewinnen.

Paramount macht für Warner Bros. besseres Angebot als Netflix: 111 Milliarden US-Dollar

Wie der Hollywood Reporter berichtet, hat Paramount für den Kauf von Warner Bros. nach mehreren Anläufen ein Angebot gemacht, das dem von Netflix weit überlegen ist. Wie es aussieht, ist Netflix nicht gewillt, dieses zu überbieten. In einem Statement des Streamers heißt es, dass der Deal "finanziell nicht mehr attraktiv" sei.

Weiter formulieren die Netflix-Chefs Ted Sarandos und Greg Peters die Sache wie folgt: Netflix wäre ein "nice-to-have" gewesen, aber kein "must-have", für das jeder Preis infrage gekommen wäre. Konkret beziffert sich dieser Preis nun auf 111 Milliarden US-Dollar. Netflix war zuletzt gewillt, rund 83 Milliarden US-Dollar zu zahlen.

Im Gegensatz zu Netflix sichert sich Paramount nicht nur die Studios, HBO und HBO Max, sondern die gesamte Warner-Gruppe, zu der ebenfalls Sender wie CNN gehören. Diese Möglichkeit wurde im Vorfeld kritisch diskutiert, da Paramount über eine große Trump-Nähe verfügt, was sich nun auf die Berichterstattung von CNN auswirken könnte.

Harry Potter und Co.: Das bedeutet der Paramount-Warner-Deal für Film- und Serienfans

Genaue Pläne, was Paramount mit Warner vorhat, sind bisher nicht bekannt. Für Film- und Serienfans verändert sich vorerst nichts: Sowohl Paramount als auch Warner haben ihre Line-up für 2026 bereits bekannt gegeben. Langfristig dürfte es dennoch einige Veränderungen geben, gerade im Hinblick auf die Streaming-Dienste.

Paramount hat Paramount+, Warner hat HBO Max, der Mitte Januar auch in Deutschland gestartet ist. Eine Fusion der Angebote wäre denkbar, ähnlich wie wir es im Zuge der Übernahme von Fox durch Disney erlebt haben. Inhalte von Hulu und FX, die ehemals zu Fox gehörten, sind in vielen internationalen Märkten bei Disney+ verfügbar.

Darüber hinaus gesellen sich einige wertvolle Franchises an die Seite von Transformers, Star Trek und Mission: Impossible in den Paramount-Katalog. Neben Harry Potter, Game of Thrones und DC gehören dazu etwa Herr der Ringe, Dune und das MonsterVerse sowie Klassiker vom Schlage Citizen Kane und Casablanca.

Gehört jetzt auch die Paramount: Die neue Harry Potter-Serie bei HBO Max

Sollte der Deal zwischen Paramount und Warner final zustande kommen, geht Netflix übrigens nicht ganz leer aus. Da die bisherige Vereinbarung aufgelöst wird, muss Paramount eine Entschädigung in Höhe von 2,8 Milliarden Dollar an Netflix zahlen.