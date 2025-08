Erfolgreiche Netflix-Rückkehr: Wednesday überzeugt in Staffel 2 dank Jenna Ortega, Zombies und Neuzugängen

Jenna Ortega meldet sich mit viel morbidem Humor in Staffel 2 von Netflix' Erfolgsserie Wednesday zurück. Wir sezieren die vier Folgen von Teil 1 im Podcast.

Vor drei Jahren schwang sich die Serie Wednesday unerwartet zu einem gigantischen Netflix-Hit auf. Mittlerweile ist das Figuren-Spin-off zur Addams Family die erfolgreichste englischsprachige Netflix-Serie und hat die zweitmeisten View-Zahlen des Streamers überhaupt (nach Squid Game) eingefahren. Da sind die Erwartungen an Staffel 2 natürlich hoch. Wir nehmen die vier neuen (am heutigen 6. August 2025 erschienenen) Folgen der Rückkehr genauer unter die Lupe.



Wednesday Staffel 2 im Podcast: Lob, Kritik und Theorien

Wednesday Addams (Jenna Ortega) kehrt an die Nevermore-Academy zurück. In dem Internat, wo Außenseiter:innen mit übernatürlichen Fähigkeiten sich entfalten können, hat sich allerdings einiges verändert. Neben einem neuen Schulleiter (Steve Buscemi) ist Wednesday nach ihrem Monster-Sieg in Staffel 1 nämlich plötzlich beliebt! Was ihr gar nicht gefällt.

Ob uns die alten und neuen Figuren in Staffel 2 gefallen, diskutieren wir im Podcast ebenso wie clever ausgewählte Gaststars und Tim Burtons Einfluss, der diesmal Folge 1 und 4 inszenierte. Zwischen Filmklassikern, die mit eiskaltem Händchen die neue Season mitbestimmten, stärker eingebundenen Addams-Familienmitgliedern und einem schlürfenden Zombie durchleuchten wir die Fantasy-Rückkehr auf Herz und Nieren. Außerdem diskutieren wir im Spoiler-Teil, was Teil 1 der zweiten Staffel schon zu Teil 2 andeutet. Staffel 3 von Wednesday samt einem Spin-off ist bereits bestellt.

Timecodes:

00:01:00 - Wednesday-Erfolg bei Netflix

00:04:43 - Wie war Staffel 1?

00:07:12 - Handlung Staffel 2

00:10:34 - Alte & neue Figuren in S2 (mit Spoilern)

00:27:01 - Staffel 2 im Detail: Inspirationen, Lob & Kritik (mit Spoilern)

00:44:35 - Ende erklärt & Theorien zu Staffel 2, Teil 2 (mit Spoilern)

00:58:22 - Zwischenfazit Staffel 2, Teil 1

Teil 2 der 2. Staffel Wednesday, also die Folgen 5 bis 8, werden am 3. September 2025 bei Netflix erscheinen – passenderweise wieder ein Mittwoch. Hier findet ihr alle weiteren Infos zu Staffel 2.

