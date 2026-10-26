Erfolgreichster deutscher Kinostart des Jahres: Hit-Fortsetzung Der perfekte Urlaub lässt bisherigen Spitzenreiter hinter sich

Der perfekte Urlaub hat Platz 1 der deutschen Kino-Charts erreicht. Moviepilot erklärt, wie der Erfolg des Sequels mit Jella Haase und Elyas M'Barek im Vergleich zu Das perfekte Geheimnis aussieht.

Das perfekte Geheimnis war 2019 einer der letzten großen deutschen Blockbuster vor der Coronavirus-Pandemie und lockte über fünf Millionen Zuschauende in die Kinos. Zum Vergleich: Selbst Das Kanu des Manitu, einer der meist erwarteten und erfolgreichsten deutschen Filme der letzten Jahre, kam nicht an den Kassenschlager von Bora Dagtekin (Fack Ju Göhte) heran.

Entsprechend hoch sind die Erwartungen an Der perfekte Urlaub, in dem die Star-Riege aus dem ersten Film nach Mallorca verreist und etwas Sonne in die deutschen Kinosäle und -kassen bringen soll. Vergangene Woche startete der Film mit Jella Haase, Elyas M'Barek und Neuzugang Diana Amft dann endlich. Als erstes schnappte sich die Komödie gleich mal den Titel als erfolgreichster deutscher Start des Jahres.

Der perfekte Urlaub lässt Extrawurst und Steckerlfischfiasko hinter sich

Seit Januar konnte eine andere Ensemble-Komödie über bürgerliche Befindlichkeiten den Titel des besten deutschen Startwochenendes des Jahres für sich verbuchen: Extrawurst, der mittlerweile bei Netflix streamt. Angesiedelt in einem Tennis-Club, schaffte es die Dialog-Fleischerei mit Hape Kerkeling, Christoph Maria Herbst und Fahri Yardım am Startwochenende auf 345.000 verkaufte Tickets, wie Spot damals meldete. Dahinter setzte sich im August dann der neue Eberhofer-Krimi Steckerlfischfiasko mit 313.000 Besuchenden am ersten Wochenende . Wie sieht es nun mit dem Mallorca-Trip aus?

Der perfekte Urlaub setzte nochmal einen drauf und kam am ersten Wochenende auf 460.000 verkaufte Tickets. Damit hat der Film gute Chancen, am Ende des Jahres zum deutschen Spitzenreiter 2026 zu werden.

Bisher sieht die Top 3 der erfolgreichsten deutschsprachigen Filme 2026 laut Angaben von Spot so aus:

Der Erfolg von Das perfekte Geheimnis ist unerreichbar

Alle drei – und vor allem Extrawurst – dürften im Gesamtergebnis für Der perfekte Urlaub einholbar sein. Weniger wahrscheinlich ist aber, dass die Fortsetzung an das Ergebnis des Vorgängers von 2019 heranreicht. Das perfekte Geheimnis verkaufte zum Startwochenende im Oktober 2019 über 900.000 Tickets und kam insgesamt auf 5.309.395 Zuschauende.

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Ein willkommener Erfolg für alle, die am deutschen Kino hängen, ist das Ergebnis von Der perfekte Urlaub dennoch. Nun heißt es Durchhalten an der Spitze. Der insgesamt erfolgreichste Film in Deutschland dieses Jahr muss ohne Jella Haase und Elyas M'Barek auskommen, wartet aber dafür mit Tom Holland auf: Spider-Man: Brand New Day hat bis dato um die 5,5 Millionen Menschen ins Kino gelockt.