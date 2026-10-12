Vergesst Avatar oder Endgame: Dieser Klassiker war 36 Jahre lang der erfolgreichste Film aller Zeiten

Lange bevor Avatar und das MCU die ewigen Kinocharts bestimmten, rangierte ein großes Epos an deren Spitze: Vom Winde verweht war über mehrere Dekaden hinweg der erfolgreichste Film aller Zeiten.

Es gab mal eine Zeit, in der erfolgreiche Filme nicht von blauen Fantasiewesen oder Superheld:innen bevölkert waren. Das war lange vor der Geburt von CGI und damit auch vor Avatar - Aufbruch nach Pandora oder der Marvel-Ära von Avengers 4: Endgame. Beide Filme luchsen sich heutzutage alle paar Jahre die Krone der einspielstärksten Filme aller Zeiten gegenseitig ab.

Verglichen mit dem Siegeszug, den der Klassiker Vom Winde verweht mit seiner Veröffentlichung 1939 startete, können die oben erwähnten Mega-Blockbuster allerdings einpacken. Das epische Melodram mit dem Star-Duo Clark Gable und Vivien Leigh als tragischem Liebespaar war nämlich nicht nur zu seiner Zeit ein alles überragender Kino-Hit, sondern auch danach über mehrere Jahrzehnte nicht von der Spitze der erfolgreichsten Filme aller Zeiten zu verdrängen.

36 Jahre auf Platz 1 der ewigen Kinocharts: Vom Winde verweht war ein phänomenaler Erfolg

Nach der Vom Winde verweht-Premiere vor 87 Jahren strömten die Massen in der Folgezeit geradezu in die Kinosäle, um die bildgewaltige Saga auf der großen Leinwand erleben zu können. Wie Far Out Magazine erinnert, wurde der Film von Regisseur Victor Fleming (Der Zauberer von Oz) zu einem absoluten Phänomen, das es in dieser Form nie zuvor gegeben hatte. Rund die Hälfte der US-Bevölkerung soll das Werk während seiner ersten Kinoauswertung gesehen haben.

Das schlug sich natürlich in imposanten Zahlen nieder, die zur damaligen Zeit kaum zu fassen waren: Weltweit spielte die Verfilmung von Margaret Mitchells 1936er-Roman 393 Millionen US-Dollar ein, was Vom Winde verweht mit großem Abstand zum erfolgreichsten Film aller Zeiten machte. Ein Rang, der ihm ganze 36 Jahre lang nicht streitig gemacht werden konnte. Erst Steven Spielbergs Thriller Der weiße Hai knackte 1975 die legendäre Marke des Dramas und löste es als historischen Spitzenreiter ab (via Inside Kino ).

Tatsächlich lässt sich diese "Machtübernahme" aber relativieren: Inflationsbereinigt würde das globale Einspielergebnis des Epos heute ca. 8,8 Milliarden US-Dollar (!) betragen, womit Vom Winde verweht mehr als doppelt so viel Umsatz wie Avatar und Avengers 4: Endgame vorzuweisen hätte. Von einem solchen schier unvorstellbaren Erfolg können Franchise-gebundene Blockbuster von heute nur träumen – auch, weil sich die Kinolandschaft durch TV, Heimkinomarkt und Streaming völlig verändert hat.

Noch weitere spannende Fakten zu Vom Winde verweht gefällig?

Der Film gewann 1940 acht reguläre Oscars (u. a. als bester Film) sowie zwei Ehren-Trophäen für technische Errungenschaften

(u. a. als bester Film) sowie zwei Ehren-Trophäen für technische Errungenschaften In Deutschland feierte Vom Winde verweht erst 1953 Kino-Premiere , da das NS-Regime ihn 1941 verbot

, da das NS-Regime ihn 1941 verbot Das Werk ist bis heute aufgrund seiner stereotypen Darstellung von afroamerikanischen Sklav:innen sehr umstritten und wurde deshalb zeitweise sogar vom Streamer HBO Max aus dessen Programm entfernt (via Deutschlandfunk Kultur )

Wo läuft Vom Winde verweht im Stream?

Mittlerweile ist der Klassiker wieder in der Abo-Flatrate von HBO Max verfügbar. Alternativ könnt ihr Vom Winde verweht bei diversen anderen Anbietern kaufen oder leihen.