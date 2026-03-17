Erhält Sherlock noch eine 5. Staffel? So steht es nach Amazons Hitserie Young Sherlock um die Rückkehr von Benedict Cumberbatch und Martin Freeman

Young Sherlock erneuert bei Amazon aktuell die Freude an dem berühmten Detektiv. Doch wird es auch noch eine 5. Staffel der Serie Sherlock mit Benedict Cumberbatch und Martin Freeman geben?

Anfang März ist bei Amazons Prime Video * die 1. Staffel eines vergnüglichen Action-Krimis gestartet, der den berühmten Meisterdetektiv aus der 221B Baker Street in seine Jugend zurückversetzt: Young Sherlock schoss sofort auf Platz 1 der Amazon-Charts.

Weil Guy Ritchie in der neuen Serie die ersten zwei Folgen inszenierte, fragten Krimi-Fans sich beim Schauen, ob eine Verbindung zu Sherlock Holmes mit Robert Downey Jr. besteht. Zugleich erinnern sich zu dieser Gelegenheit viele an eine andere große Serie der renommierten Spürnase: Sherlock mit Benedict Cumberbatch. Doch werden wir von diesem Serienphänomen jemals eine weitere, 5. Staffel erhalten, seit es sich vor neun Jahren mit Season 4 verabschiedet hat?

Bekommt Sherlock noch eine 5. Staffel? Das ist der Stand der Dinge

Die britischen Serienschöpfer Mark Gatiss und Steven Moffat entstaubten 2010 den berühmten Deerstalker-Mützenträger Sherlock Holmes und erschufen mit Sherlock eine der besten Detektiv-Serien überhaupt. Benedict Cumberbatch und Martin Freeman bezauberten als dynamisches Duo von Holmes und Watson ein Millionenpublikum und auch Moriarty-Darsteller Andrew Scott machte sich unvergesslich. Nach 4 Staffeln und 13 (meist anderthalbstündigen) Folgen war 2017 allerdings Schluss. Aber für immer? Das ist die Frage, die Fans seit Jahren beschäftigt.



Erinnert euch im Trailer an die letzte Staffel von Sherlock:

Sherlock - S04 Trailer (Deutsch) HD

Der Wunsch nach einer 5. Staffel ist so groß, dass sogar Verschwörungstheorien zu geheimen Zusatzfolgen von Sherlock existieren. 2024 befeuerte Produzentin Sue Vertue die Hoffnung einer Rückkehr mit ihrer Aussage neu, dass die "Serie eine Zukunft" habe und die vertrauten Sets eingelagert worden seien. Eine Weiterführung "eines Tages, vielleicht, wenn alle mitmachen wollen" steht und fällt aber mit der Lust und Zeit der Beteiligten, die mittlerweile an völlig anderen Punkten ihrer Karriere sind.

Vor allem ohne Benedict Cumberbatch und Martin Freeman geht es nicht und an den Zusagen der zwei Stars hängt sich ein Wiedersehen auf. Von RadioTimes im Zuge der diesjährigen Netflix-Krimiserie Agatha Christie's Seven Dials nach einem Update zu Sherlock gefragt, erklärte Martin Freeman nur lachend: "Im Moment nicht, tut mir leid."

Die nüchterne Wahrheit lautet also: Sherlock kehrt nicht in absehbar naher Zukunft mit Staffel 5 zurück. Auch wenn wir die Hoffnung noch nicht völlig abschreiben müssen.

Wo streamt die Sherlock-Serie mit Benedict Cumberbatch?

Alle vier Staffeln von Sherlock sind im Netflix-Abo enthalten. Außerdem könnt ihr die Serie bei Magenta TV, im BBC iPlayer und bei ARD Plus streamen sowie bei Amazon kaufen.

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