Erinnert ihr euch? King of Queens führte in der 1. Staffel eine Figur ein, die danach komplett geleugnet wird

Die Sitcom King of Queens brachte ein Ensemble von beliebten Figuren mit, das für das Publikum schnell nicht mehr wegzudenken war. Bis auf eine Ausnahme.

Von 1998 bis 2007 begeisterte King of Queens mit seinen schrägen Charakteren. Das bekannteste Beispiel ist Arthur Spooner (Jerry Stiller), ein exzentrischer älterer Herr, der bei seiner Tochter und ihrem Mann einzieht. Doch ursprünglich kam er nicht alleine.

King of Queens schrieb Carries jüngere Schwester aus der Serie raus

Arthur war nicht der einzige ungebetene Gast bei Carrie (Leah Remini) und Doug Heffernan (Kevin James). Erst kürzlich wies Pop Culture References darauf hin: In der ersten Folge von King of Queens namens Trautes Heim lernen wir nicht nur Carries Vater kennen, sondern auch ihre jüngere Halbschwester Sara (Lisa Rieffel).

Nachdem Arthur versehentlich sein eigenes Haus niederbrannte, ziehen er und Sara bei Carrie und ihrem Mann Doug ein. Eine schicksalhafte Entscheidung, denn Arthur erweist sich als hartnäckiger Mitbewohner und hat ein ausgesprochenes Talent, den Alltag der beiden durcheinanderzubringen.

Sara ist Schauspielerin und dient in Folge 1 hauptsächlich als Ablenkung für Doug – beispielsweise, wenn er sie beim morgendlichen Rasieren hinter dem Duschvorhang entdeckt. Ab Folge 2 taucht sie schon nicht mehr auf.



Einzig in Staffel 3, Episode 2 mit dem Titel Der Spaßvogel versucht Doug, sich aus einer Grillparty mit seinem Vorgesetzten herauszureden. Seine Begründung: Die angebliche Hochzeit der Halbschwester seiner Frau. In weiteren Staffeln wird Carrie übrigens als Einzelkind bezeichnet.

Somit wurde Sara nicht nur aus der Serie geschrieben, sondern ihre Existenz quasi verleugnet. Laut Pop Culture References ist die Figur Opfer des Chuck Cunningham-Syndroms geworden: Basierend auf der Sitcom Happy Days, in der eine Figur namens Chuck Cunningham kommentarlos aus der Serie verschwand.

Die Drehbuchautor:innen von King of Queens kamen wohl zu der Ansicht, dass ein bizarrer neuer Mitbewohner im Haushalt der Heffernans ausreichte. Gegenüber Sara wohl eine ungnädige Entscheidung. Im Hinblick auf den Plot aber vielleicht weise: Denn die Dynamik zwischen Doug, Carrie und Arthur lief zur komödiantischen Höchstform auf und fesselte neun Staffeln lang ein weltweites Publikum.