Erkennt ihr ihn? Dieser Scrubs-Star spielte bereits in Star Trek einen Arzt

Star Trek verzeichnete in 60 Jahren einige denkwürdige Gastauftritte. Aber kaum jemand erinnert sich an diesen Scrubs-Schauspieler, dessen Besuch einen Vorgeschmack auf seine größte Rolle gab.

Ein klarer Vorteil an episodischen Serien wie Star Trek: Fast jede Folge wirft uns in ein völlig neues Szenario, in dem es jede Menge interessante Figuren und Kreaturen zu entdecken gibt. In 60 Jahren Star Trek gab es einige überraschende Gaststars.

So auch in der 3. Staffel von Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert. Wer hier einschaltet, könnte eines der bekanntesten Sitcom-Gesichter aller Zeiten entdecken: Die Rede ist von Ken Jenkins, besser bekannt als mies gelaunter Chefarzt Dr. Kelso in Scrubs - Die Anfänger.

Lange vor Dr. Kelso: So trat Ken Jenkins in Star Trek auf

Der Auftakt der 3. Staffel Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert klingt wie viele andere: Die Macht der Naniten (OT: Evolution) erzählt vom Wissenschaftler und Arzt Dr. Paul Stubbs (Jenkins), der die Kontrolle über seine eigene Forschung verliert. Als eine Horde von Mikro-Robotern die Macht über die Enterprise ergreift, sagt Stubbs ihnen den Kampf an und verursacht damit im Laufe der Folge mehr Schaden als beabsichtigt.

Erst als der humanoide Roboter Data (Brent Spiner) den Nano-Robotern Körper und Stimme leiht, erkennt Picard, dass die kleinen Kreaturen ein Bewusstsein entwickelt und Stubbs Experimente als Angriff wahrgenommen haben. Stubbs lernt aus seinen Fehlern und darf daraufhin im klassischen Star Trek-Stil einen abschließenden Monolog halten, um Frieden mit den Naniten zu schließen und sich ihnen zu unterwerfen:

Ich bedauere diesen Vorfall zutiefst. Ich bin ein Wissenschaftler mit einer wichtigen Mission. Die Erkundung des Kernspeichers durch Ihre Kollegen hat unsere Mission gefährdet. Ich habe lediglich versucht, das Werk meines ganzen Lebens vor der Zerstörung zu bewahren. Ich bin Ihnen ausgeliefert.

Seine legendärste Rolle kam lange nach Star Trek: Ken Jenkins in Scrubs

Obwohl er scheinbar kaum gealtert zu sein scheint, liegen zwischen Jenkins' Star Trek-Auftritt und seiner ersten Folge Scrubs ganze zwölf Jahre. Dazwischen spielte er zwar in Filmen wie Air America und Last Man Standing mit, übernahm aber vor allem weiterhin kleinere Gastauftritte in Serien wie Babylon 5, Sliders - Das Tor in eine fremde Dimension und Beverly Hills, 90210. Erst in Scrubs ergatterte er mit der Rolle von Dr. Kelso sein größtes Engagement, das ganze 175 Folgen hielt.

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Hier setzt er als schlecht gelaunter Chefarzt nicht nur dem Hauptcharakter JD (Zach Braff) zu, sondern terrorisiert auch den hilflosen Krankenhausanwalt Ted (Sam Lloyd) und den genervten Stationsleiter Dr. Cox (John C. McGinley). Obwohl er fest zum Andenken der Serie gehört, wird der Fan-Liebling wohl nie wieder in seine Scrubs-Rolle zurückkehren.

Es gibt noch mehr Überschneidungen zwischen Star Trek und Scrubs

Ken Jenkins ist nicht die einzige Verbindung zwischen dem Scrubs und Star Trek-Cast. Auch Charles Rahi Chun, der den Chirurgen Dr. Wen spielt, hatte einen Gastauftritt als Ingenieur in einer legendären Episode von Star Trek: Deep Space Nine. George Takei, den die meisten als Hikaru Sulu in Raumschiff Enterprise kennen, spielte in der Scrubs-Episode "Die Hochzeit meines besten Freundes" sich selbst. Die Beispiele reihen sich mühelos ein mit einem Gast-Star, der bis heute von seinem Star Trek-Auftritt schwärmt..

Wenn ihr euch selbst ein Bild von Ken Jenkins' Anfängen im Fernsehen machen wollt, könnt ihr die TNG-Episode (Staffel 3, Folge 1) wie auch alle anderen Star Trek-Serien im Streaming-Abo bei Paramount+ finden.