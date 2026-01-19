Erleichterung für Film-Fans: Netflix-Boss entkräftigt eine der größten Befürchtungen nach Warner-Übernahme

Sollte die Netflix-Übernahme von Warner Bros. durchgehen, könnte sich einiges ändern, was Kinostarts von Filmen angeht. Oder etwa doch nicht?

Seit Ende letzten Jahres hegt Netflix Ambitionen, den Hollywood-Giganten Warner Bros. zu kaufen. Inklusive Film- und TV-Studios sowie des Streaming-Diensts HBO Max, der gerade erst in Deutschland an den Start gegangen ist. Da ist nicht nur die Konkurrenz von Paramount entschieden dagegen, die mit einem feindlichen Übernahmeangebot gekontert und auch rechtliche Schritte eingeleitet haben, um die vermeintliche Monopolisierung von Netflix zu verhindern. Auch Filmfans sorgen sich, was der Mega-Deal für die Zukunft des Kinos bedeuten könnte.

Sorgen, die laut Netflix-Chef Ted Sarandos angeblich unbegründet seien.

Netflix-Boss will Filme auch nach dem Warner-Deal ins Kino bringen – für 45 Tage

Wie der Netflix-Geschäftsführer im Gespräch mit Variety zu Protokoll gab, soll der Deal nicht bedeuten, dass Produktionen von Warner Bros. zukünftig nur noch auf Netflix zu streamen sein werden. Stattdessen wolle man an einem gängigen Veröffentlichungsfenster für Kinofilme festhalten:

Sobald dieser Deal abgeschlossen ist, werden wir über ein phänomenales Kinovertriebsnetzwerk verfügen, das Milliarden von Dollar an Kinoeinnahmen generiert, die wir nicht riskieren wollen. Wir werden dieses Geschäft weitgehend wie bisher mit 45-tägigen Kinofenstern weiterführen. Ich nenne Ihnen eine klare Zahl: Wenn wir im Kinogeschäft bleiben wollen – und das tun wir –, dann sind wir wettbewerbsorientiert und wollen gewinnen. Ich will das Startwochenende gewinnen. Ich will die Kinokassen dominieren.

Bedenken wurden vor allem deshalb laut, weil Netflix selbst seinen zweigleisig fahrenden Filmen wie Frankenstein oder A House of Dynamite bisher ein nur sehr kleines Fenster im Kino vergönnt. Zudem hatte Ted Sarandos sich in der Vergangenheit negativ zum klassischen Kinomodell geäußert. Ebenfalls gegenüber Variety meinte er noch im letzten Jahr, lange Spielzeiten im Lichtspielhaus seien nicht "verbraucherfreundlich". Dass er jetzt ein ganz anderes Lied singt, könnte auch an der neuen Faktenlage liegen.

Sarandos weiter im jüngeren Interview:

Die allgemeine wirtschaftliche Lage des Kinogeschäfts war positiver als wir es erwartet und in unseren Modellen angenommen hatten. Es ist ein gesundes und profitables Geschäft für sie.

Das Angebot von Seiten Netflix, sich Warner Bros. einzuverleiben, beläuft sich auf sage und schreibe. Es gibt allerdings auch kartellrechtliche Bedenken, die geprüft werden müssen. Sollte der Deal wirklich durchgehen, werden Kino-Fans in den nächsten Jahren wohl nicht aus dem Zittern herauskommen.