Erobert sofort die Amazon-Charts: Ein Sci-Fi-Blockbuster, von dem ihr vermutlich noch nie gehört habt

In den Amazon-Charts ist jetzt ein Sci-Fi-Thriller gelandet, in dem die letzten Menschen einer finsteren Bedrohung entgegensehen. Vielen wird der Film völlig unbekannt sein.

Die Amazon-Charts sind immer für eine Renaissance gut. So ergeht es gegenwärtig auch einem Sci-Fi-Thriller, der seit seiner Veröffentlichung im Dezember 2020 bei uns tief unter dem Radar flog. Doch jetzt ist der russische Endzeit-Blockbuster The Blackout in den Amazon-Charts der Filme gelandet.

Russische Sci-Fi-Apokalypse auf Amazon Prime: Darum geht's in The Blackout

The Blackout, der auch als The Blackout: Invasion Earth bekannt ist, spielt in der nahen Zukunft. Urplötzlich trifft ein weltweiter Stromausfall die Erde; alle Kommunikationskanäle kollabieren; nur ein kleiner Kreis bei Moskau ist nicht betroffen. Als schließlich Soldaten wie Yuriy (Pyotr Fyodorov) und Oleg (Aleksey Chadov) in die finstere Zone außerhalb des Kreises vorstoßen, finden sie das Grauen.

Schaut hier den Trailer zu The Blackout:

The Blackout - Trailer (Deutsch) HD

Alle Menschen scheinen an Sauerstoffmangel und inneren Blutungen gestorben zu sein. Und das ist nicht alles: Die Truppe wird von aggressiven Tieren attackiert – und dann von einer Horde Menschen, die im Schwarm agieren, als seien sie ferngesteuert. Doch was tatsächlich hinter dem Mysterium der zombieähnlichen Massen steckt, kann keiner der Protagonist:innen ahnen.

Auch interessant:

The Blackout stammt vom russischen Regisseur Egor Baranov (Chroniken der Finsternis – Der schwarze Reiter) und dem Drehbuchautor Ilya Kulikov (Djatlow-Pass) und erschien bereits Ende 2020 als VOD zum Kaufen und Leihen. Seit September 2026 ist der Sci-Fi-Blockbuster, der viele Fans äußerlich an US-Klassiker wie Independence Day erinnern wird, allerdings im Abo-Stream bei Prime Video verfügbar. Prompt hat er seinen Siegeszug in den Charts angetreten, wie Flixpatrol zeigt.

So sehen aktuell die Film-Charts bei Amazon Prime Video aus (Stand: 8. September):

Zur Popularität des Films beigetragen hat vermutlich auch die The Blackout-Serie, die nach dem Film produziert wurde, aber bereits im November 2020 bei Amazon Prime Video erschien.

Podcast: Die 20 größten kommenden Sci-Fi-Serien

Science-Fiction-Fans erwartet in den verbleibenden Monaten des Jahres sowie 2027 die volle Sci-Fi-Dröhnung. Wir geben euch im Podcast einen Überblick über die größten kommenden Serien-Highlights.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die kommenden Sci-Fi-Highlights 2026 und 2027 umfassen neben Amazons Blade Runner-Serie und Netflix’ Videospiel-Adaption Assassin’s Creed auch das Cyberpunk-Epos Neuromancer sowie die Fortsetzungen genialer Sci-Fi-Hits wie Silo, Paradise und Fallout. Nachschub für Fans von Star Wars und Star Trek ist ebenfalls sicher.