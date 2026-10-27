Thriller mit Russell Crowe stürmt die Amazon-Charts: So habt ihr ihn noch nie gesehen

In den Amazon-Charts ist gerade ein Action-Thriller mit Russell Crowe eingestiegen, der für viele deutsche Fans aus dem Nichts kommt. Der Gladiator-Star entfesselt in The Get Out seinen inneren Gangsterboss.

Russell Crowe steigt als cholerischer Gangsterboss in die Amazon-Charts ein

Russell Crowe mag Abwechslung. Das sieht man an seinen Rollen: Der Gladiator -Star spielte zuletzt etwa einen skrupellosen Professor in Unabomber oder Nazigröße Hermann Göring in Nürnberg . Die Amazon-Charts erobert er dagegen gerade als Gangsterboss in einem Film, den nur wenige haben kommen sehen: dem Action-Thriller The Get Out

The Get Out dreht sich um den Clubbesitzer und Gangster Manco Kapak (Crowe), der mit seinem Lokal jede Menge Geldwäsche betreibt. Nach einem Herzinfarkt will er das aufreibende Geschäft hinter sich lassen und mit seiner Freundin Sunny (Teresa Palmer) den Herbst des Lebens genießen. Aber so kommt es natürlich nicht.

Denn plötzlich wird sein Club vom Räuber-Duo Jeff (Breaking Bad-Star Aaron Paul) und Carrie (Nina Dobrev) überfallen, der Kartellboss Rodriguez (Danny Zovatto) sitzt ihm im Nacken und ein Konkurrent (Luke Evans) interessiert sich brennend für seinen Laden. Manco muss einen Ausweg finden – und dabei bestenfalls am Leben bleiben.

Die Veröffentlichung von The Get Out mag selbst Crowe-Fans überrascht haben: Der Thriller-Spaß von Derrick Borte (Unhinged) bekam nur einen kleinen Kinostart in den USA und startete bei uns direkt am 25. Oktober auf Amazon Prime Video.

Zum Weiterlesen für Russell Crowe-Fans: Unser Film-Check zu Netflix' Unabomber

47 % Kritikenwertung bei Rotten Tomatoes und 5,3 bei Moviepilot sprechen zwar nicht gerade für ein Meisterwerk des Thriller-Genres – doch in vielen Reaktionen wird Crowes grandiose Leistung als völlig cholerischer Gangsterboss gelobt, den er bisher noch nie gemimt hat. Fans des Stars könnten also gut auf ihre Kosten kommen.

So sehen die deutschen Amazon-Film-Charts aktuell aus (Stand 27. Oktober):

Und falls euch beim Amazon-Einsatz die ständigen Werbeeinblendungen stören, hört in unseren Podcast rein:

Podcast: Ruiniert Werbung unser Streaming?

Fast alle großen Streamer haben heute ein Werbe-Abonnement. Moviepilot hat die Angebote getestet. Wir erklären, wie sehr die Einblendungen stören.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In dieser Folge von Streamgestöber stellen wir euch die Preisstruktur vor (und wie teuer Werbe-Abos im Vergleich zu früheren werbefreien Abos sind), wir erklären, warum die Streamer darauf setzen und wie störend die Unterbrechungen sind.