Es wird heiß im Stream: Neue Erotikserie mischt ab heute Amazon Prime Video auf

Vier Paare, eine Spielidee und jede Menge Schlüssel, die zum Paartausch führen. Erfahrt auf Moviepilot, welche neue Erotikkomödie gerade erst bei Amazon Prime Video gelandet ist.

Von Liebesgrüße aus der Lederhose bis Der bewegte Mann: Deutschland hat eine lange Tradition an Sexkomödien im Filmbereich. Am heutigen Freitag, dem 16. Oktober, gesellt sich eine Serie aus dem erotisch-komischen Genre hinzu. Dabei handelt es sich um das Amazon Prime Video-Original Friends, Sex and Games, in dem sich vier Hetero-Paare einem schlüpfrigen Swinger-Spiel hingeben.

Friends, Sex and Games: Problembelasteter Partnertausch auf Amazon Prime

Let's talk about sex, baby! Paul (Fridolin Sandmeyer) und Anna (Paula Kalenberg) sind schon lange in einer festen Beziehung und langsam schleicht sich der dezidiert ungeile Alltagstrott ein. Bella (Mona Pirzad) und Leo (Pascal Houdus) sowie Julie (Salka Weber) und Valentin (Martin Bruchmann) sind mit ihnen befreundet und befinden sich in einer ähnlichen Situation. Als dann plötzlich Samu (Eric Cordes) wieder in ihr Leben tritt und seine Partnerin Siena (Lilja van der Zwaag) mitbringt, wird eine wilde Idee in den Raum geworfen.

Ein Swinger-Spiel soll gespielt werden: Alle Männer werfen dafür ihre Schlüssel in eine Schale, die Frauen ziehen daraus und verbringen danach eine Nacht mit dem Besitzer. Doch natürlich bleibt es nicht bei heißen Nächten ohne Komplikationen, sondern es kommen Gefühle wie Eifersucht und vergrabene Begierden auf, wodurch unangenehme Wahrheiten an die Oberfläche geraten.

Die Story von Friends, Sex & Games ist übrigens nicht neu, bekommt jetzt aber einen eigenen teutonischen Twist. Das Ganze basiert nämlich auf der mexikanischen Amazon-Serie, die auch schon mit Just One Night – Partnertausch mit Folgen eine spanische Filmadaption bekam. Stellt sich heraus, Sex ist überall auf der Welt eine komplizierte Angelegenheit. Höchstens die Gays im Publikum fragen sich vielleicht, was die gehemmten Heteros sich hier schon wieder antun.

Auf die Beine (oder auf die Knie?) gestellt wurde die deutsche Version der Sexkomödie übrigens von Vivien Hoppe und Antonia Rothe-Liermann als Head-Autorinnen sowie Barbara Kronenberg und Sinje Köhler als Regisseurinnen. Ausdauer hatten sie für acht Episoden.

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