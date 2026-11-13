Erschütternder Medienbericht: 25 Prozent weniger LGBTQ-Charaktere trotz Hits wie Heated Rivalry

Serienproduktionen mit LGBTQ-Charakteren sind erfolgreicher denn je, wenn man Hits wie Heated Rivalry betrachtet. Gleichzeitig zeigt ein erschütternder Bericht, dass die Zahl der Figuren dieses Jahr stark gesunken ist.

Sämtliche Streaming-Portale haben im vergangenen Jahr absolute Hit-Serien veröffentlicht, in deren Mittelpunkt sich LGBTQ-Personen befanden. Darunter befanden sich Serien wie Pluribus - Glück ist ansteckend oder Stranger Things, aber auch Heated Rivalry, die vergangenen Winter Rekorde brach und einen enormen Hype in den sozialen Medien auslöste. Gleichzeitig geht aus einem aktuellen Bericht hervor, dass die Zahl der queeren Charaktere im Vergleich zum Vorjahr stark abgenommen hat.

Das aktuelle Serienjahr hatte 25 Prozent weniger Queerness als im Vorjahr

Jedes Jahr veröffentlicht GLAAD, eine Nonprofit-Organisation für Medienbeobachtung von LGBTQ-Rechten, einen Report namens Where We Are on TV Today, in dem die Repräsentation von queeren Personen in aktuellen Film- und Serienproduktionen untersucht wird. Der diesjährige Bericht über Serien, die in den USA im Zeitraum von Juni 2025 bis Mai 2026 veröffentlicht wurden, kam zu einem erschreckenden Ergebnis.

Die Zahl der Figuren mit LGBTQ-Hintergrund ist von 489 auf 369 gesunken, was einen Einbruch von 25 Prozent darstellt. Davon sind gerade einmal 44 Prozent People of Color, was einen achtjährigen Tiefstand darstellt. Noch düsterer sieht es für trans Personen aus, von denen es gerade einmal sieben gab, von denen in der nächsten TV-Season nicht eine zurückkehren wird.

Die Nachfrage nach LGBTQ-Inhalten bleibt dank der Gen Z groß

Es gibt aber auch gute Nachrichten. Aus dem GLAAD-Bericht geht nämlich deutlich hervor, dass knapp 90 Prozent der Gen Z regelmäßige Kinogänger:innen sind, womit sie alle anderen Generationen überholen. Darüber hinaus wünscht sich über die Hälfte der Generation Z Repräsentation von LGBTQ+ in den aktuellen Serien. Dies spiegelt sich auch überdeutlich im Erfolg von Serien wie Heated Rivalry wider.

Aus geschäftlicher Sicht bleibt bei der steigenden Nachfrage der zu beobachtende Rückgang nicht nachvollziehbar. Das kommentiert auch GLAAD-Präsidentin Kate Ellis:

Hollywood streicht LGBTQ-Geschichten und -Figuren zusammen – und das, obwohl die Nachfrage gerade steigt. Das ist eine schlechte geschäftliche Entscheidung und einer der Gründe dafür, warum sich das Publikum vom klassischen Fernsehen und von Streaming-Plattformen abwendet. [...] Authentische Repräsentation ist der wirkungsvollste Wachstumsmotor für das Fernsehen.

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