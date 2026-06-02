Erst wurde die Serie aus dem Yellowstone-Universum gestrichen, jetzt erobert sie die Netflix-Charts

Western-Fans dürfen sich über eine neue Serie im Programm bei Netflix freuen, die sofort die Charts erobern konnte. Sie wurde von Yellowstone-Schöpfer Taylor Sheridan produziert.

Mit Yellowstone hat Taylor Sheridan das Western-Genre ins 21. Jahrhundert geholt und wieder populär gemacht. Zahlreiche Ablegerserien folgten in den letzten Jahren aus dem beliebten Universum selbst sowie unzählige Nachahmer. Ein Vertreter dessen ist jetzt neu im Netflix-Programm eingetroffen und konnte sich wenig überraschend direkt unter die vordersten Plätze der Serien-Charts schleichen: Die Rede ist von Lawmen: Bass Reeves.

Lawmen: Bass Reeves erobert Netflix-Charts: Western-Serie vom Yellowstone-Schöpfer

Lawmen: Bass Reeves dreht sich um den titelgebenden Gesetzenshüter (David Oyelowo), der als erster Schwarzer Deputy US Marshal westlich des Mississippi in die amerikanische Geschichte einging. Über 3000 Kriminelle konnte er im Laufe seiner Karriere als Bundespolizist festnehmen und wurde dabei kein einziges Mal verwundet.

Die Serie über das historische Vorbild wurde ursprünglich als Spin-off des Yellowstone-Prequels 1883 entwickelt und sollte den Titel 1883: The Bass Reeves Story tragen. Letztlich wurde das Projekt jedoch umbenannt und hat nun keine offizielle Verbindung zum Yellowstone-Universum, auch wenn Mastermind Taylor Sheridan als Produzent an Lawmen: Bass Reeves fungierte.

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Die Western-Serie ist erstmals 2023 bei Paramount+ erschienen, seit dem 1. Juni 2026 steht Lawmen: Bass Reeves nun auch bei Netflix im Streaming-Programm zur Verfügung. Dort konnte die Serie direkt den 4. Platz der Charts erobern, wo sie neben folgenden Titeln steht (Stand: 2. Juni 2026):

Kommt Lawmen Staffel 2?

Die Serie wurde als Anthologieserie konzipiert, die 1. Staffel schließt die Geschichte von Bass Reeves ab. Potenzielle weitere Staffeln sollten sich anderen Gesetzeshüter:innen der US-Geschichte widmen, eine 2. Staffel wurde von Paramount+ jedoch nie offiziell angekündigt. Da der Auftakt bereits drei Jahre zurückliegt, ist es aktuell unwahrscheinlich, dass es mit Lawmen noch weitergeht.

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