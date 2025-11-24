Erst wurde sie aus der Reihe gestrichen, dann kehrte sie 9 Jahre später triumphal zurück: Natalie Portmans Odyssee durch die Thor-Filme

Die Ankündigung der Rückkehr von Natalie Portman in Thor 4 war eine Sensation. Insbesondere, da alle, inklusive Portman selbst, nicht damit gerechnet hatten.

Als Jane Foster wurde Natalie Portman im ersten Teil von Thor als Love Interest eingeführt. Es folgte Thor 2: The Dark Kingdom, in dem sie vom Äther infiziert wurde und damit den Plot vorangetrieben hat. Als Figur war Jane jedoch nie mehr als eine Frau, um die Thor sich sorgt. Kein Wunder, dass bald das Gefühl aufkam, Marvel hätte keine Idee, was sie mit der Figur anfangen sollten. Doch es war sogar noch komplizierter.

Deshalb wurde Natalie Portman nach Thor 2 aus der Reihe gestrichen

Vergleicht man Jane Foster zum Beispiel mit Pepper Potts (Gwyneth Paltrow), stellt man fest, dass Letztere im Laufe der Filme eine eigene Geschichte erhalten hat. In Iron Man 2 wurde sie von der Assistentin zur Geschäftsführerin. Jane Foster dagegen wurde außerhalb der Thor-Filme lediglich einmal erwähnt und war Thors erste Verbindung zur Menschheit. Einen weiteren Auftritt hatte sie in Avengers 4: Endgame, als Thor (Chris Hemsworth) mit den Avengers durch die Zeit reist und einige Momente aus The Dark Kingdom aus neuer Perspektive erlebt.

Dass Natalie Portman bereits in Thor 3: Tag der Entscheidung keinen Auftritt hatte, überraschte einige Fans. Laut Kevin Feige war die Erklärung zunächst, dass der Film kaum auf der Erde spielt und es deshalb keine Geschichte für Jane gab. Dagegen wurde eine andere Figur als weibliche Hauptrolle eingeführt. Allerdings hat ScreenRant eine weitere Erklärung gefunden.

The Dark Kingdom sollte ursprünglich von Patty Jenkins inszeniert werden. Aufgrund von kreativen Differenzen wurde sie am Ende jedoch durch Alan Taylor ersetzt. Natalie Portman war davon scheinbar nicht sehr begeistert und es wird angenommen, dass Jenkins der Grund für Portman war, überhaupt zum Franchise zurückzukehren. Dem Wall Street Journal gegenüber erklärte sie 2016, bevor Thor: Tag der Erscheinung erschien, dass sie davon ausging, mit Marvel fertig zu sein. Dabei gab es scheinbar beidseitig keine negativen Gefühle.

So wurde der Weg für Natalie Portmans Rückkehr nach 9 Jahren Pause zu Thor 4 geebnet

Die Bereitschaft von Natalie Portman, zum Franchise zurückzukehren, kann auf zwei Punkte zurückgeführt werden. Zum einen wäre da Taika Waititi, der bereits für Thor 3 das Franchise komplett umgekrempelt hat. Dadurch habe auch Chris Hemsworth wieder mehr Freude daran gehabt, den Donnergott zu spielen. Diese Freude kann natürlich ansteckend sein. Außerdem bietet eine Neuerfindung der Figuren und der Welt neue Möglichkeiten. Das alleine könnte bereits ein Grund sein, zurückzukehren.

Aber der wichtigste Grund dürfte die Arbeit von Jason Aaron und Russel Dauterman sein. Diese beiden Herren haben Jane Foster nämlich in den Comics zur neuen Thor gemacht. In den Comics ist Jane an Krebs erkrankt und Thor wurde unwürdig, Mjölnir zu halten. Weil Jane aber würdig war, erhielt sie den Hammer und wurde zur neuen Donnergöttin.

Genau diese Storyline wurde auch in Thor: Love and Thunder eingeführt. Was für eine triumphale Rückkehr nach neun Jahren Abwesenheit. Auch wenn Thor Odinson in dem Film nicht unwürdig war, wurde Jane Foster zur neuen Thor und die Rolle erhielt neue Tiefe. Das war auch für Natalie Portman Grund genug, wieder Jane zu spielen und der Figur einen würdigen Abschluss im MCU zu geben.