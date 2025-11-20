Erste Bilder aus House of the Dragon Staffel 3 sind da – aber es gibt noch 2 viel bessere Nachrichten für Westeros-Fans

Zwei erste Bilder aus House of the Dragon Season 3 und zwei noch viel bessere News zum Schicksal der Game of Thrones-Ableger erwarten Fans der Fantasy-Saga am heutigen Tage.

Nachdem wir das ganze Jahr ohne Nachschub neuer House of the Dragon-Folgen auskommen mussten, erreicht uns heute eine ganze Drachenladung Balsam für die Fan-Seele. Angefangen mit den ersten beiden Bildern aus der 3. Staffel der Fantasy-Serie, die seit letztem Monat im Kasten ist und Mitte 2026 auf den Bildschirmen landen soll.

Erste Bilder aus House of the Dragon Staffel 3 zeigen Rhaenyra und Daemon

Das erste Szenenbild aus HotD Season 3 zeigt Emma D'Arcy als Königin Rhaenyra Targaryen, die nachdenklich ihre Krone in den hochwohlgeborenen Händen hält. Auf dem zweiten Bild ist ihr kampferprobter Gatte zu sehen. Matt Smith stürzt sich als Prinz Daemon Targaryen mit Männern der Häuser Tully und Schwarzhain in eine blutige Schlacht, wie an den Fisch- und Baum-Wappen zu erkennen ist.

Längst bekannt war bereits, dass Staffel 3 mit einer Seeschlacht beginnen wird. Leser:innen der Bücher von George R.R. Martin erahnen sicher, worum es sich dabei handelt. Ausgefochten wird die sogenannte Schlacht in der Gurgel (im Original Battle of the Gullet), das vielleicht größte Wassergefecht, das Westeros je gesehen hat. Aber auch zu Lande werden wieder die Schwerter gezückt, wie das Szenenbild beweist.

Doch die beiden Momentaufnahmen waren erst der Anfang. House of the Dragon-Fans, die nach einen Grund zum Sektkorkenknallen suchen, sollten weiterlesen.

Fantasy-Verlängerung: Beide Game of Thrones-Ableger schon jetzt um weitere Staffeln verlängert

Obwohl die 3. Staffel von House of the Dragon noch lange nicht draußen ist, hat HBO-Chef Casey Bloys laut Deadline jetzt schon eine offizielle Bestätigung für Season 4 ausgesprochen, die 2028 erwartet werden darf. So ist der Fantasy-Serie ein weiteres Kapitel sicher, das sogar schon die Finalstaffel des Game of Thrones-Spin-offs sein dürfte. Aber damit sind die Abenteuer aus Westeros noch lange nicht zu Ende.

Gleichzeitig wurde die noch nicht einmal gestartete Serie A Knight of the Seven Kingdoms frühzeitig um eine 2. Staffel verlängert. Ein riesiger Vertrauensvorschuss für die kleiner angelegte Adaption der Heckenritter-Novelle Martins, die am 18. Januar 2026 mit Dexter Sol Ansell und Peter Claffey in den Hauptrollen auf HBO Premiere feiern wird.

Seht hier den Trailer zur neuen Serie A Knight of the Seven Kingdoms:

A Knight of the Seven Kingdoms - S01 Trailer (English) HD

Hierzulande sind die HBO-Formate, inklusive House of the Dragon und A Knight of the Seven Kingdoms, bei Sky/WOW zu Hause, wo das neuste Spin-off am selben Tag wie in den USA anlaufen wird.