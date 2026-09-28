Erste Bilder zu Die Mumie 4: Rachel Weisz kehrt nach 25 Jahren zur Abenteuerreihe zurück

Schon lange ist bekannt, dass Rachel Weisz zur Abenteuerreihe Die Mumie zurückkehren wird. Nun wurden erstmals Bilder veröffentlicht, die die Schauspielerin am Set von Die Mumie 4 zeigen.

Die Dreharbeiten zur langersehnten Abenteuer-Fortsetzung Die Mumie 4 sind in vollem Gange. Nun wurden auch erste Set-Fotos von Rachel Weisz im Vintage-Kostüm am Set in Großbritannien veröffentlicht. Die Schauspielerin schlüpft nach 25 Jahren wieder in ihre Rolle als Ägyptologin Evelyn O'Connell.

So sieht Rachel Weisz in Mumie 4 aus

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1999 starteten unter der Regie von Stephen Sommers die Abenteuer von Rick O'Connell (Brendan Fraser) und Evelyn Carnahan. Mit viel Humor, Action und düsterer Spannung stellten sie sich auch in Die Mumie kehrt zurück der verfluchten Mumie (Arnold Vosloo), um die Welt vor dem Untergang zu retten.

2008 fand die Reihe mit Die Mumie: Das Grabmal des Drachenkaisers dann ihr vorzeitiges Ende. Rachel Weisz wurde durch Maria Bello ersetzt und auch das Setting wanderte erstmals von Ägypten nach China, was bei den Fans keine Begeisterung auslöste. Auch das Regie-Duo Radio Silence (Matt Bettinelli-Olpin und Tyler Gillett), das Teil 4 inszenieren wird, ignoriert laut eigener Angaben den dritten Film.

Neben Weisz und Fraser kehren aber auch weitere wichtige Rollen zur Reihe zurück. John Hannah spielt erneut Rachels moralisch flexiblen Bruder Jonathan. Oded Fehr kehrt als Anführer der Medjai zurück und Kevin J. O'Connor als zwielichtiger Beni.

Letzterer ist eine Überraschung, wurde am Ende des 1. Teils doch sein Tod angedeutet. Ob auch Sohn Alex O'Connell, der im 2. und 3. Teil die Abenteuer seiner Eltern begleitete, wieder dabei ist, ist noch nicht bekannt. Er könnte womöglich von Obsession-Star Michael Johnston gespielt werden, welcher sich in Verhandlungen zum Film befand.

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Wann startet Die Mumie 4 im Kino?

Details zur Handlung gibt es bislang nicht. Nur, dass eine bereits vor zwanzig Jahren entstandene Idee von Brendan Fraser umgesetzt werden soll. Bleibt abzuwarten, in welches Abenteuer sich die O'Connells als nächstes stürzen und ob weitere Set-Bilder veröffentlicht werden.

Fans können sich aber über den um ein halbes Jahr vorverlegten Kinostart freuen. Die Mumie 4 startet in Deutschland am 14. Oktober 2027 in den Lichtspielhäusern.