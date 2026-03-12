Erste Bilder zum großen Avatar-Film: Sie zeigen Aang und Katara in neuen Versionen

Zur Kult-Serie Avatar - Der Herr der Elemente soll in Kürze ein Film erscheinen. Von den Held:innen gibt es jetzt erste Bilder, die Aang, Katara und Co. als Erwachsene zeigen.

Sie gilt als eine der besten Fantasy-Serien des Jahrtausends: Avatar - Der Herr der Elemente ist seit Jahren Kult für Millionen von Fans. Die freuen sich aktuell auf einen neuen animierten Film, der noch dieses Jahr im Stream erscheinen und die Originaltruppe Aang, Katara, Sokka und Co. zurückbringen soll. Zu Die Legende von Aang: Der Herr der Elemente gibt es jetzt erste Bilder.

Erste Bilder zu Avatar-Film: Er spielt zwischen der Originalserie und Korra

Wie unter anderem ScreenRant berichtet, fanden die ersten Bilder durch eine Merchandise-Kampagne ihren Weg in die Öffentlichkeit: Target veröffentlichte Bilder von T-Shirts, die zur PR des Films vertrieben werden. Auf ihnen sind Aang, Katara, Sokka, Zuko, Toph und sogar Flugbison Appa zu sehen.

Die menschlichen Figuren befinden sich jetzt im jungen Erwachsenenalter. Für viele Fans ist der Anblick nicht völlig neu: Auch etwa in der Sequel-Serie Die Legende von Korra kamen einige der Originalhelden als Erwachsene vor, allerdings in späteren Jahren – Aang etwa trug dort einen Bart.

Der kommende Avatar-Film soll dementsprechend eine Zeitspanne zwischen der Originalserie und Legend of Korra erzählen. Details zur Handlung sind allerdings bisher nur wenig bekannt: Aang und seine Freund:innen sollen sich auf eine Mission begeben, um den Stamm der Luftbändiger wiederzubeleben.

Wann kommt der Avatar-Film nach Deutschland?

Die Legende von Aang: Der Herr der Elemente soll am 8. Oktober zu Paramount+ kommen. Auch eine neue Avatar-Serie steht in den Startlöchern. Zu den Originalsprechern gehören diverse Stars, unter anderem Steven Yeun (Beef) und Dave Bautista (Guardians of the Galaxy).

