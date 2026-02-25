Erste Bilder zur neuen Sci-Fi-Serie der Stranger Things-Macher: Jetzt steht der Netflix-Start fest

Nach Stranger Things haben die Duffer-Brüder alle Hände voll zu tun: Ihre neue Sci-Fi-Serie The Boroughs startet schon in wenigen Monaten bei Netflix.

Stranger Things ist in der Silvesternacht ins Jahr 2026 offiziell zu Ende gegangen, doch die Serienschöpfer Matt und Ross Duffer denken gar nicht daran, sich eine Pause zu gönnen. Bei gleich mehreren kommenden Netflix-Serien haben die Brüder ihre Finger mit im Spiel, von denen sich Fans noch dieses Jahr auf ganze drei Stück freuen dürfen.

Eine davon ist die Sci-Fi-Mysteryserie The Boroughs, zu der es jetzt die ersten Bilder zu sehen gibt. Darüber hinaus wurde der endlich der offizielle Netflix-Start enthüllt.

Nach Stranger Things: Erste Bilder zur Sci-Fi-Serie The Boroughs der Duffer-Brüder

The Boroughs dreht sich um eine Gruppe von Rentner:innen in einer pittoresken Seniorensiedlung, die sich als unwahrscheinliche Held:innen zusammenraufen müssen, um eine monströse Bedrohung zu stoppen. Diese will ihnen die eine Sache stehlen, die sie nicht haben: Zeit.

Die Duffer-Brüder fungieren bei der Serie als ausführende Produzenten, während Jeffrey Addiss und Will Matthews (Der dunkle Kristall: Ära des Widerstands) als Showrunner und ausführende Produzenten hinter The Boroughs stehen.

Wie die Showrunner in einem offiziellen Statement gegenüber Deadline enthüllten, bildet Sam Cooper (Alfred Molina) das Herz der Serie, der kürzlich seine Ehefrau verloren hat und herausfinden muss, was er mit der restlichen Zeit anfangen will, die ihm noch gegeben ist. Laut Addiss und Matthews sei das eine Frage, der sich jeder Mensch irgendwann stellen muss.

Genau das habe auch die Duffer-Brüder zu dem Projekt hingezogen, wie sie in einem Statement erklärten:

Viele Jahre haben wir uns gefragt, warum niemand einen Film wie Ron Howards wundervollen Cocoon gemacht hat, seit, naja, Cocoon. Dann haben uns Jeff und Will aus dem Nichts eine Email mit der Idee für The Boroughs geschrieben: eine Geschichte über Renter:innen und Monster.

Sie bestanden darauf – anders als viele Geschichten über ältere Figuren – dass sie Alter nicht als Witz betrachten würden. Stattdessen würden sie ihre Figuren als echte Menschen behandeln, die sich echten Herausforderungen stellen müssen ... zusammen mit übernatürlichen. Das war genau die Serie, von der wir geträumt haben.

Wann kommt Sci-Fi-Serie The Boroughs zu Netflix?

Die Serie wird am 21. Mai 2026 bei Netflix an den Start gehen. Die 1. Staffel von The Boroughs umfasst acht Episoden, die auf einen Schlag beim Streamer erscheinen.

Fans der Duffer-Brüder dürfen sich darüber hinaus auf zwei weitere Netflix-Serien der beiden freuen, die bereits einen Starttermin erhalten haben. Die animierte Stranger Things-Spin-off-Serie Stranger Things: Tales From '85 feiert am 23. April 2026 bei Netflix Premiere. Die Horrorserie Something Very Bad Is Going to Happen startet hingegen bereits am 26. März 2026.

