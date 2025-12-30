Erste große Free-TV-Premiere des Jahres: Packender Action-Thriller, der es in sich hat

2026 startet mit einer wuchtigen Free-TV-Premiere: RTL zeigt heute Abend einen richtig harten Action-Thriller mit Hollywood-Star Denzel Washington in der Hauptrolle.

John Wick zählt nicht nur dank Keanu Reeves zu den besten Action-Filmreihen der vergangenen Jahrzehnte und diente als Inspiration für viele Genre-Mitstreiter. Darunter fällt auch die The Equalizer-Reihe, die mit dem dritten Teil abgeschlossen wurde.

Dieser feiert heute Abend um 20:15 Uhr auf RTL seine Free-TV-Premiere. Wenn ihr einen richtig harten Action-Thriller sehen wollt, dann sei euch The Equalizer 3 – The Final Chapter auf alle Fälle empfohlen. Denzel Washington beweist einmal mehr, dass er sich vor den John Wick-Filmen mit Keanu Reeves nicht verstecken braucht.

Free-TV-Premiere im TV: The Equalizer 3 mit Denzel Washington liefert harte Rache-Action

Eigentlich hat Robert McCall (Washington) sein Agentenleben hinter sich gelassen. Doch während seines Ruhestands in Süditalien gerät er erneut in verbrecherische Machenschaften. Nachdem er schwer verwundet in ein Dorf gebracht wird, muss er feststellen, dass die Gemeinde von einem lokalen Clan terrorisiert wird.

McCall steht also vor der Aufgabe, ein letztes Mal zur Waffe zu greifen und sich einer ganzen Kleinarmee von Gangstern in den Weg zu stellen. Die Zuschauenden können also an einer ganzen Menge Action nach John Wick-Art erfreuen.

McCall erhält außerdem die Hilfe von CIA-Analystin Emma, die von Dakota Fanning gespielt wird. Für sie und Denzel Washington ist es das erste Mal seit 20 Jahren, dass sie wieder gemeinsam vor der Kamera stehen.

Heute Abend im TV: The Equalizer 3 gilt als bester Teil der Reihe

Auf mehreren Wertungsplattformen wie Metacritic oder Rotten Tomatoes gilt The Equalizer 3 als bester Teil der Reihe. Gelobt werden vor allem die starke Leistung Washingtons und die gelungene Inszenierung des italienischen Schauplatzes. Zudem fühlt sich der dritte Teil manchen Stimmen zufolge deutlich bombastischer an als seine Vorgänger.

Nun könnt ihr euch selbst ein Bild des Action-Thrillers machen, wenn er heute Abend erstmals im Free-TV kommt.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im März 2024 bei Moviepilot veröffentlicht.

