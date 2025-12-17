Erste Kritiken zu Fallout Staffel 2 übertreffen selbst Staffel 1: "Wird das Publikum an die Bildschirme fesseln"

Fallout Staffel 2 ist bei Amazon Prime Video angelaufen und die ersten Kritiken gibt es auch. Die sind so begeistert, das sie teilweise sogar Staffel 1 übertreffen.

Der Weltuntergang war selten so kurzweilig: Fallout Staffel 2 hat uns fast auf ganzer Linie überzeugt. Ähnlich begeistert zeigen sich im Durchschnitt auch die restlichen Kritiken, die es mittlerweile online zu lesen gibt.

Ein Fallout Staffel 2-Element loben die Kritiken ganz besonders

Schon Fallout Staffel 1 kam bei vielen Kritiker:innen gut an. Auf der Aggregatorenseite Rotten Tomatoes wird sie von Staffel 2 aber sogar noch übertroffen: Ganze 98% positive Kritikwertung gibt es dort für die neuen Folgen, während die erste Staffel noch 93% einheimste.

Schaut euch hier den Trailer zu Fallout Staffel 2 an:

Fallout Season 2 - Trailer (Deutsch) HD

"Eine spannende, witzige und visuell atemberaubende Geschichte" nennt Slashfilm etwa Staffel 2, und Variety stimmt zu: "Die Geheimnisse und Enthüllungen werden Zuschauer:innen an ihre Bildschirme fesseln". "Ein Roadtrip mit so viel Stil und Charme, dass man dafür gerne seine Kronkornen hinwirft", erklärt Empire .

Besonders viel Lob bekommen dabei Ella Purnell und Walton Goggins als ungleiches Duo ab, die etwa der Telegraph als "nicht jugendfreie Version des Mandalorian und Baby Yoda" bezeichnet. Dank Purnell, Goggins und Kyle MacLachlan erinnere man sich gut, was einem seit dem Staffel 1-Start gefehlt habe, so The A.V. Club .

Schlechte Kritiken gibt es so gut wie gar nicht, einige eher verhaltene Reaktionen bemängeln aber einen klaren roten Faden, wie etwa auf Roger Ebert.com . Und auch Rob Leane von der Radio Times schreibt: "Mit all diesen Subplots, die um unsere Aufmerksamkeit kämpfen [...] fällt mir vor allem ein Wort ein, das die ersten drei Episoden von Staffel 2 beschreibt: Sie mäandert". Er setzt allerdings gleich nach: "Das heißt aber nicht, dass es auf dem Weg keine unterhaltsamen Dinge zu sehen gibt."

Alle wichtigen Infos zu Fallout Staffel 2

Wann kommt die 2. Folge von Fallout Staffel 2 zu Amazon Prime Video?

Die 2. Folge der neuen Fallout-Staffel erscheint am 24. Dezember 2025 bei Amazon Prime Video. Im Gegensatz zur ersten Staffel erscheinen dieses Mal alle Episoden in wöchentlichem Rhythmus.

