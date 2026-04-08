Erste Neuzugänge für Bridgerton Staffel 5 enthüllt: Wir lernen Michaelas Familie kennen

Die Dreharbeiten zu Bridgerton Staffel 5 sind gestartet und nun gibt es die ersten frischen Gesichter für das große Ensemble der Netflix-Serie zu verbuchen.

Die 4. Staffel von Bridgerton liegt gerade einmal knapp einen Monat hinter uns, doch das ist für die beliebte Netflix-Serie kein Grund sich auszuruhen. Im Gegenteil, sind die Dreharbeiten für Staffel 5 bereits in vollem Gange und bringen uns nach den ersten Set-Bildern jetzt weitere aufregende Kunde. Denn wir werden in der kommenden Season ein paar brandneue Gesichter kennenlernen.

Drei Neuzugänge für Bridgerton Staffel 5: Michaelas Mutter und ein Casanova mit bekanntem Vater

Wie What's on Netflix berichtet, wurden nun die drei ersten Neuzugänge für Staffel 5 enthüllt. Demnach stoßen Tega Alexander (Mobland, The Sandman), Jacqueline Boatswain (Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse, Carnival Row) und Gemma Knight Jones (Mobland) zum Bridgerton-Ensemble. Die drei werden folgende Rollen einnehmen:

Christopher Anderson (Tega Alexander) ist der Sohn von Lord Marcus Anderson und der Neffe von Lady Danbury. Er wird als "Regency-Ära Casanova" beschrieben, "der den Bridgerton-Junggesellen in nichts nachsteht. Doch hinter seiner frechen Fassade liegt ein Selbstzweifel, der ihn entzweien könnte. Der Sohn von Lord Anderson wird seine Spuren in der Gesellschaft hinterlassen, auf die eine oder andere Weise ..."

(Tega Alexander) ist der Sohn von Lord Marcus Anderson und der Neffe von Lady Danbury. Er wird als "Regency-Ära Casanova" beschrieben, "der den Bridgerton-Junggesellen in nichts nachsteht. Doch hinter seiner frechen Fassade liegt ein Selbstzweifel, der ihn entzweien könnte. Der Sohn von Lord Anderson wird seine Spuren in der Gesellschaft hinterlassen, auf die eine oder andere Weise ..." Helen Stirling (Jaqueline Boatswain) ist die Mutter von Michaela. Sie personifiziert "die absolute Essenz von Michaelas Geist". "Wie jede Mutter, versucht sie ihre Tochter durch Londons Saison zu führen – und manchmal auch zu drängen – gleichermaßen mit Lebhaftigkeit und harter Liebe."

(Jaqueline Boatswain) ist die Mutter von Michaela. Sie personifiziert "die absolute Essenz von Michaelas Geist". "Wie jede Mutter, versucht sie ihre Tochter durch Londons Saison zu führen – und manchmal auch zu drängen – gleichermaßen mit Lebhaftigkeit und harter Liebe." Lady Elizabeth Ashworth (Gemma Knight Jones) ist eine alte Freundin von Michaela, "die als ihre Verbündete und als Führerin in London fungiert. Unter Elizabeths spielerischem Charma liegt eine bodenständige Realistin, die die unausgesprochenen Regeln der Gesellschaft kennt."

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Damit werden wir mehr Menschen aus Michaelas (Masali Baduza) Umfeld kennenlernen, die immerhin in Staffel 5 neben Francesca (Hannah Dodd) eine der zwei Hälften des Hauptpaares einnehmen wird. Bisher haben wir aus Michaelas Familie nur mit John (Victor Alli) Bekanntschaft gemacht, der jedoch in Staffel 4 auf tragische Weise gestorben ist. Zu sehen, aus welchem familiären Kreis Michaela kommt und mit welchen Freund:innen sie sich umgibt, wird in der kommenden Season also sehr spannend sein.

Darüber hinaus dürfen wir auch viel von Lord Andersons Sohn Christopher erwarten, der das Bridgerton-Ensemble gehörig auf den Kopf stellen könnte. Noch dazu könnte seine Präsenz darauf hindeuten, dass die Liebschaft zischen Marcus (Daniel Francis) und Violet (Ruth Gemmell) doch noch nicht so vorbei ist, wie es am Ende von Staffel 4 den Anschein hatte. Doch bis wir genaueres erfahren, werden wir uns noch ein bisschen gedulden müssen.

Wann kommt Bridgerton Staffel 5 zu Netflix?

Da die Dreharbeiten zu Staffel 5 bereits in vollem Gange sind, werden Fans diesmal voraussichtlich nicht so lange auf die neuen Folgen warten müssen, wie bei den letzten Seasons. Mit etwas Glück könnte Staffel 5 schon ab Sommer 2027 bei Netflix erscheinen.

Über die Highlights in Bridgerton Staffel 4 sowie unsere Wünsche und Hoffnungen für Staffel 5 habe ich im Streamgestöber-Podcast mit meiner Moviepilot-Kollegin Esther Stroh gesprochen:

Podcast: Bridgerton streut im Staffel 4-Finale Hinweise auf Staffel 5

Netflix' Hitserie Bridgerton hält im Finale der 4. Staffel trotz erwartbarem Happy End noch einige Wendungen bereit. Wir diskutieren im Podcast zu Teil 2 nicht nur Benedicts und Sophies Lovestory, sondern auch Tode, Trennungen und die Rückkehr beliebter Figuren.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Nach dem Ende der 4. Staffel von Bridgerton wägen wir die Chancen ab, ob Francesca oder doch eher Eloise Staffel 5 bei Netflix anführen wird. Außerdem haben wir einige Theorien zur neuen Lady Whistledown, die die Zukunft der Netflix-Serie aufmischen dürfte.

