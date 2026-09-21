Die erste Oscarverleihung dauerte 15 Minuten und die Gewinner waren längst bekannt: So anders lief die Zeremonie 1929

Die Oscars sind als Großereignis voller Pomp, Pathos und Prominenz bekannt. Die allererste Verleihung der Goldjungen vor fast 100 Jahren fiel jedoch noch weit weniger spektakulär aus.

Für Filmfans und sicherlich noch mehr für Filmschaffende ist die traditionelle Oscarverleihung eines der großen Highlights des Jahres. Die DNA des Events ist heute mehr oder weniger gleich: Roter Teppich, Blitzlichtgewitter, Glamour, Dankesreden und irgendwann im Laufe des Abends produziert Leonardo DiCaprio mal wieder ein ikonisches Meme .

Von solchen Gepflogenheiten war die erste Oscarverleihung überhaupt aber noch meilenweit entfernt. Diese fand am 16. Mai 1929 im Hollywood Roosevelt Hotel in Los Angeles statt und hatte nur relativ wenig mit der heute bekannten aufwendigen Galaveranstaltung zu tun. Werfen wir einen kurzen Blick auf die mittlerweile fast 100 Jahre zurückliegende Premieren-Zeremonie der Academy Awards.

Keine Kameras und nur 15 Minuten lang: Die erste Oscarverleihung 1929 war "eher private Feier"

Ein versiegelter Umschlag, der langsam geöffnet wird und der Satz And the Oscar goes to...: Das längst etablierte Prozedere der prestigeträchtigsten Filmpreisverleihung ist ein populärer Bestandteil derselbigen geworden und verleiht den Verkündungen der Gewinner:innen zumindest in manchen Fällen eine gewisse Spannung.

Davon konnte 1929 allerdings gar keine Rede sein, denn tatsächlich waren die Sieger:innen in den jeweiligen Kategorien bereits lange vorher bekannt. Wie die New York Times erinnert, wurden die Preisträger:innen nämlich schon drei Monate zuvor von der Academy offiziell in der Presse verkündet.

Die Veranstaltung selbst unterschied sich ebenfalls in vielerlei Punkten von dem Oscar-Spektakel wie wir es heute kennen:

Die Verleihung fand im Rahmen eines Banketts mit nur 270 Gästen statt, ein Ticket kostete 5 US-Dollar (was heute inflationsbereinigt etwa 97 Dollar wären).

statt, ein Ticket kostete 5 US-Dollar (was heute inflationsbereinigt etwa 97 Dollar wären). Es gab nur 15 Kategorien, die Trophäen wurden allesamt vom damaligen Academy-Präsidenten Douglas Fairbanks (Das Zeichen des Zorro) innerhalb von 15 Minuten ausgehändigt.

ausgehändigt. Das Event wurde nicht im Radio und (logischerweise) auch nicht im TV übertragen .

. Darsteller:innen konnten für gleich mehrere Performances mit einem Preis ausgezeichnet werden.

Den Unterhaltungswert der Oscars erkannte man erst später, weshalb das damalige Event noch eher funktioneller Natur war. Schauspielerin Janet Gaynor (Engel der Straße) – die damals als erste die Darstellerinnen-Kategorie gewann – bezeichnete die Verleihung später als "eher private Feier statt große öffentliche Zeremonie".

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Heutzutage neigt die Oscar-Übertragung eher zur Überlänge, wodurch 15 Minuten für die gesamte Veranstaltung absolut undenkbar erscheinen (Zum Vergleich: Das wären in etwa zweieinhalb Adrien Brody-Dankesreden ). Tatsächlich wandte man 1929 deutlich mehr Zeit für das anschließende Dinner und die Tanzparty auf.

Ausgezeichnet wurden damals übrigens noch unter anderem der Deutsche Emil Jannings, der damit zum ersten männlichen Schauspiel-Oscarpreisträger aller Zeiten wurde, die Regie-Legende Lewis Milestone (Im Westen nichts Neues) sowie Charlie Chaplin für Der Zirkus. Als bester Film wurde der Kriegsfilm Flügel aus Stahl geehrt, das Drama Der Jazzsänger erhielt als erster Tonfilm überhaupt einen Ehrenoscar. Dessen Produzent Darryl F. Zanuck wurde die große Ehre zuteil, die einzige Dankesrede des Abends halten zu dürfen.

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Wann findet die nächste Oscarverleihung statt?

Das nächste Mal heißt es am 14. März 2027 wieder And the Oscar goes to..., wenn wie immer im Dolby Theatre in Los Angeles die feierliche Vergabe der begehrten Goldjungen stattfindet. Es wird die 99. sein, womit uns 2028 die 100. Oscarverleihung der Geschichte bevorsteht, was die Academy vermutlich als Anlass für jede Menge Erinnerungen an die allererste Veranstaltung 1929 nehmen wird.