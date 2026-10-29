Erste Reaktionen auf den neuen Hunger Games-Film: Eine Sache begeistert alle

In 3 Wochen erwartet uns die Rückkehr eines Sci-Fi-Epos im Kino: Der neue Hunger Games-Film Sunrise on the Reaping erscheint. Die ersten Zuschauer:innen haben ihn gesehen – viele lieben ihn.

Ein Teenager zu sein war noch nie leicht, aber in der Hunger Games-Welt geht es wortwörtlich um Leben und Tod. In Kürze wird mit Die Tribute von Panem - Sunrise on the Reaping das gigantische Sci-Fi-Franchise um die Todesspiele unter Jugendlichen fortgesetzt. Zum Prequel gibt es jetzt erste Reaktionen von Zuschauer:innen, die den Film gesehen haben.

Das sagen die ersten Sci-Fi-Fans zu Die Tribute von Panem - Sunrise on the Reaping

"Eine glatte 1 von mir", schreibt etwa Nina Starner, die unter anderem für Slashfilm tätig ist. "Das Casting ist phänomenal (Joseph Zada könnte nicht besser sein) [und] es fühlt sich erschreckend real an".

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

"Sunrise on the Reaping ist mit Leichtigkeit der beste Film des Franchise", schwärmt Nerds of Color sogar. "Joseph Zada ist als Haymitch einfach mitreißend [...] Ein absolutes MUSS im Kino".

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Tatsächlich sind die Reaktionen fast alle ausnehmend positiv – und begeistern sich vor allem für Zadas Besetzung als Hunger Games-Favorit Haymitch, der in den ersten vier Filmen von Woody Harrelson verkörpert wurde.

Lauren Lamango von NextBestPicture stimmt in den Chor mit ein:

[Regisseur] Francis Lawrence flößt der Welt neues Leben ein. [...] Joseph Zada erstrahlt so hell, dass es einem das Herz bricht. Es ist eine Rolle, die ihn zum Star machen wird.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Und auch wenn sich mitunter kritische Töne in die ansonsten sehr positiven Reaktionen mischen, kommt Zada als Fokuspunkt der Begeisterung immer noch gut weg:

Wir haben das zwar alles schon gesehen, aber der 3. Akt von Sunrise on the Reaping zieht dir den Boden unter den Füßen weg. Dank grandioser Performances (Zada ist ein Star) trifft dieser emotionale Thriller die Themen vom Preis der Revolution und dem Zwang, eine Rolle spielen zu müssen, genau.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wann erscheint der neue Hunger Games-Film im Kino?

Ob die Zustimmung für Zadas Leistung gerechtfertigt ist, werden Fans in Kürze im Kino feststellen können. Am 19. November 2026 wird Die Tribute von Panem - Sunrise on the Reaping auf der Leinwand erscheinen.

Auch interessant:

Sunrise on the Reaping ist bereits das zweite Prequel zur Handlung der ersten vier Hunger Games-Filme nach Die Tribute von Panem - The Ballad of Songbirds & Snakes. Die Story dreht sich um einen jungen Haymitch Abernathy (Zada), der im besonders grässlichen Blutvergießen der 50. Hungerspiele überleben muss.

Neben Zada und seiner Tribute-Kollegin Mckenna Grace (Chilling Adventures of Sabrina) sind unter anderem Glenn Close, Jennifer Lawrence und Josh Hutcherson im Film zu sehen.