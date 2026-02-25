Begeisterte Reaktionen auf meisterwarteten Film des Jahres: Sci-Fi-Abenteuer ist "der erste großartige Blockbuster 2026"

Im März startet ein Sci-Fi-Blockbuster, der von der Moviepilot-Community so heiß erwartet wird wie kein anderer Film 2026. Jetzt sind sehr positive erste Stimmen dazu aufgetaucht.

In wenigen Wochen begibt sich Hollywood-Star Ryan Gosling (Drive) als Astronaut auf eine Sci-Fi-Mission, um das Leben von Milliarden Menschen zu retten. In der Moviepilot-Community ist Der Astronaut – Project Hail Mary der am meisten vorgemerkte Film 2026, was den Blockbuster zum heißerwarteten Event macht.

Vor dem Kinostart im März wurde der Film des Regie-Duos Phil Lord und Christopher Miller (The Lego Movie) jetzt schon ausgewählten Presseleuten gezeigt. Dadurch sind ein paar euphorische erste Eindrücke zu Der Astronaut – Project Hail Mary im Netz gelandet.

Erste Stimmen zu Der Astronaut – Project Hail Mary fallen begeistert aus

Im Film, der auf dem Roman Project Hail Mary von The Maritan-Autor Andy Weir basiert, spielt Gosling den Astronaut Ryland Grace, der ohne Erinnerungen allein an Bord eines Raumschiffs erwacht. Langsam kommt er dahinter, dass er offenbar der einzige Überlebende einer Reise ins Sonnensystem von Tau Ceti ist. Hier soll Ryland die Lösung für die Rettung der Menschheit finden, der auf der Erde nach einem katastrophalen Ereignis eine neue Eiszeit droht.

Variety hat mehrere Ersteindrücke zu dem Sci-Fi-Abenteuer gesammelt, von denen wir euch hier einige präsentieren. Auf X schreibt der Filmkritiker Eric Marchen beispielsweise:

Phil Lords und Christopher Millers Weltraumabenteuer, das man gesehen haben muss, startet als erster großer Blockbuster des Jahres 2026. Die atemberaubende Kameraführung von Greig Fraser greift nach den Sternen, getragen von Ryan Goslings herausragender Leistung. Dieser Film ist der Hammer!

Hier könnt ihr noch einen deutschen Trailer zu Der Astronaut – Project Hail Mary schauen:

Der Astronaut - Trailer 2 (Deutsch) HD

Der Filmkritiker Adriano Caporusso schreibt ebenfalls auf X :

Lord & Millers neuestes Werk übertreibt die Bromance-Atmosphäre à la Nummer 5 lebt! maßlos und liefert gleichzeitig ein atemberaubendes Weltraumepos, das die wahre Menschlichkeit in den Mittelpunkt rückt – allerdings nicht ohne spektakuläre Bilder.

Kaum weniger euphorisch klingt der Film- und TV-Journalist Scott Menzel, der in seiner längeren X -Reaktion unter anderem schreibt:

[...] Phil Lord und Chris Miller schaffen es auf wundersame Weise, die Messlatte noch einmal höher zu legen und liefern nicht nur ihren bisher ambitioniertesten, sondern wohl auch ihren gelungensten Film ab. [...] Ich verwende das M-Wort nur selten, aber Project Hail Mary ist ein Meisterwerk und wird mit großer Wahrscheinlichkeit in allen Kategorien große Auszeichnungen gewinnen.

Wann startet der Sci-Fi-Blockbuster mit Ryan Gosling im Kino?

Sci-Fi-Fans müssen sich nur noch wenige Wochen gedulden. Der Astronaut – Project Hail Mary läuft ab dem 19. März 2026 in den deutschen Kinos. Dann könnt ihr euch selbst ein Bild von dem Blockbuster machen.