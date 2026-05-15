Erste Reaktionen zu The Mandalorian and Grogu: Wie gut ist der neue Star Wars-Film?

The Mandalorian and Grogu hat vor wenigen Stunden seine Weltpremiere in Los Angeles gefeiert. Jetzt gibt es die ersten Reaktionen zum neuen Star Wars-Film mit Pedro Pascal in der Hauptrolle.

Das Embargo auf ausführliche Kritiken ist noch nicht gefallen. Dafür strömen gerade reichlich Reaktionen ins Netz, die ein Stimmungsbild zum ersten Star Wars-Film seit sieben Jahren schaffen. Schon der 2019 erschienene Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers sorgte mit seinen kreativen Entscheidungen für Diskussionen. Kann The Mandalorian and Grogu die verschiedenen Fanlager der Saga vereinen?

Das sagen die Kritiker:innen zu The Mandalorian and Grogu

Nachdem der von Pedro Pascal verkörperte Din Djarin und sein Schützling Grogu drei Staffeln lang in der The Mandalorian-Serie bei Disney+ aufregende Abenteuer in der weit entfernten Galaxis erlebt haben, wagen sie nun den Sprung auf die große Leinwand. Inszeniert wurde der Mando-Kinofilm von Serienschöpfer und Showrunner Jon Favreau. Das Ergebnis trifft bisher auf gespaltene Meinungen.

Filmjournalist Germain Lussier von io9 und Gizmodo verrät:

The Mandalorian and Grogu ist wie erwartet. Eine längere, größere Episode der Serie. Sie hat ein oder zwei herausragende Szenen, aber sie ist viel mehr daran interessiert, die Geschichte an neue Orte mit neuen Kreaturen zu bringen als die Charaktere weiterzuentwickeln. Konnte einen Teil davon genießen, der Rest hat mich frustriert zurückgelassen.

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Slashfilm-Gründer Peter Sciretta zeigt sich positiv überrascht:

The Mandalorian and Grogu: Das Marketing hat mich besorgt, aber dieser Film macht tatsächlich richtig viel Spaß. Ja, es fühlt sich an wie eine aufgeblähte, hochbudgetierte Version von ein paar Episoden der Serie – eher ein Abenteuer der Woche als eine riesige galaktische Event-Geschichte. Wenn ihr die Serie mögt, werdet ihr das hier lieben. Wenn nicht, dann vermutlich nicht. Die Anzellaner stehlen die Show.

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Variety-Filmkritikerin Courtney Howard macht einen anderen Szenendieb aus:

The Mandalorian and Grogu macht eine Menge Spaß! Ein perfekter Sommerfilm. Actiongeladen mit viel Humor und Herz. Nicht episodisch. Eine vollständig filmische Reise. Grogu stiehlt die Show. Schaut ihn euch auf der großtmöglichen Leinwand an.

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Perri Nemiroff von Collider erklärt sehr ausführlich:



The Mandalorian and Grogu: Ich bin Grogu einfach hilflos ausgeliefert. (Und den Anzellaner-Droidenschmieden.) Unwiderstehlich niedlich und eine filmische Meisterleistung, von der ich nicht genug bekomme.

Rotta der Hutt? Nicht ganz so sehr. Hutts in Live-Action darzustellen ist eine Herausforderung, ein Gladiator-Hutt erst recht, und es war nicht gerade hilfreich, dass Rottas Dialoge oft zu platt waren. Er ist mir zwar ans Herz gewachsen, aber es hätte bestimmt überzeugendere Wege gegeben hätte, seine Rolle in der Welt und seine Mission zu vermitteln.

Ein Großteil der visuellen Elemente ist atemberaubend. Es gibt eine lange Einstellung ohne Schnitt, über die ich noch eine Weile nachdenken werde.

Was jedoch die großen Actionszenen angeht, fand ich die realistischen und bodenständigen besser als die digital dominierten Kreaturenszenen. Zum Beispiel der Anfang des Films? Fantastisch. Aber viele Momente des kreaturenlastigen Chaos wirkten etwas zu unübersichtlich, um sie voll und ganz genießen zu können.

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Andrew J. Salazar von Discussing Film hebt besonders die Musik hervor:

The Mandalorian and Grogu: [Komponist] Ludwig Göransson schläft nie am Steuer ein. Seine neuen Themen und Motive sind genauso süchtigmachend wie eh und je. Falls es nicht schon offensichtlich war, er ist unersetzlich für die gesamte Mando-Franchise.

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Sehr hart urteilt Entertainment-Reporter Jonathan Slim:

The Mandalorian and Grogu ist einer der schwächsten Star Wars-Filme. Ein emotionsloses, vorhersehbares Erlebnis, das Din Djarin in keine interessante Richtung führt. Langweilige, unspannende Kampfszenen; nur CGI-Monster. Zusammengewürfelte Actionfiguren. Ein langer, farbloser Fernsehfilm.

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Rachel Leishman, Chefredakteurin von The Mary Sue, schwärmt dagegen:

The Mandalorian and Grogu ist eine perfekte Fortsetzung dessen, was die Serie aufgebaut hat. Das ist wirklich der bisher beste Auftritt von Baby Yoda und seinem Vater. Und außerdem die besten 20 Minuten einer Nebenhandlung, die es je gab. Mann, ich liebe Star Wars auf der großen Leinwand!!!!!

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Filmjournalist Bill Bria schlägt wieder in die andere Richtung aus:

The Mandalorian and Grogu: Endlich haben sie einen Star Wars-Film gedreht, den ich verachten kann! Ein paar niedliche Momente können nicht darüber hinwegtäuschen, dass er todlangweilig und auf beleidigende Weise harmlos wirkt. Es fühlt sich an, als würde man sich die ödesten Episoden der Serie am Stück ansehen, die zudem völlig überflüssig sind. Eine Verschwendung von Zeit und Potenzial.

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Zum Schluss haben wir noch die Einschätzung von Erik Davis von Fandango:

Star Wars ist zurück auf der großen Leinwand und The Mandalorian and Grogu ist ein spannendes Abenteuer voller großer Kämpfe, gruseliger Kreaturen und jeder Menge bezaubernder Grogu-Momente. Es geht weniger um die Mythologie als vielmehr um einen lustigen, verrückten Streifzug durch die Galaxis. Das hat mir daran besonders gut gefallen.

Auch Ludwig Göranssons Filmmusik hat mir sehr gut gefallen, besonders die Passagen, die wie eine Hommage an synthgetriebene Horror- und Actionthriller der 80er Jahre wirkten. Martin Scorseses kurzer Auftritt stiehlt allen die Show, ebenso wie die Anzellans.

Es hat mich daran erinnert, wie viel Spaß Star Wars machen kann, wenn es aufhört, sich um kanonische Details zu kümmern, und einfach loslegt. Betrachtet es als unterhaltsamen Samstagsmatinee-Spaß, und ihr werdet eine Menge Spaß haben.

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Wann startet The Mandalorian and Grogu im Kino?

Ab nächster Woche können wir uns dann auch ein eigenes Bild von The Mandalorian and Grogu machen. Am 20. Mai 2026 startet der neue Star Wars-Film im Kino – und es wird sicherlich nicht der letzte sein. Nächstes Jahr um diese Zeit dürfen wir Star Wars: Starfighter mit Ryan Gosling in der Hauptrolle auf der großen Leinwand begrüßen.