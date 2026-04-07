Erste Set-Bilder zu Bridgerton Staffel 5 bringen eine der beliebtesten Figuren der Netflix-Serie zurück – und sogar ein Rückkehrer der ersten Stunde soll dabei sein

Die Netflix-Hitserie Bridgerton filmt aktuell ihre 5. Staffel und neben Fan-Lieblingen auf ersten Set-Bildern soll auch eine bedeutsame Figur nach vier Jahren Abwesenheit zurückkehren.

Bridgerton filmt aktuell die 5. Staffel der beliebten Netfix-Romantikserie und Zaungäste haben erste Bilder geknipst, die einen rauschenden Ball versprechen – an dem auch die "alte Jungfer" Eloise (Claudia Jessie) teilnimmt.



Erste Bridgerton-Setbilder schicken Eloise in Staffel 5 auf einen großen Ball

Mittlerweile ist bekannt, dass Francesca die Hauptfigur der 5. Staffel wird, Bridgerton also (wie schon bei Staffel 3) ein Buch in der Reihenfolge der Romanvorlagen von Julia Quinn vorzieht. Neben der Frage, wer die neue Lady Whistledown ist, beschäftigt Fans in der neuen Season aber auch die Frage, wie es für die unverheiratete Bridgerton-Schwester Eloise (Claudia Jessie) weitergeht, der anschließend die 6. Staffel gehören soll. Auf ersten Bildern vom Staffel 5-Set ist der Fanliebling auf jeden Fall weiterhin involviert:

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Auch die schwarzen Umhänge, die die neuen Kostüme in London vor neugierigen Augen verbergen sollen, können nicht verstecken, dass Schmuck und Kleid auf einen großen Ball hindeuten. Mit der Sichtung von Queen Charlottes Diener Brismley (Hugh Sachs) und ihrer neuen Gesellschaftsdame Alice Mondrich (Emma Naomi) könnte es sich sogar um eine royale Angelegenheit handeln.

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Nachdem Eloise sich dem Heiratsmarkt jahrelang entzog, zeigte die rebellische Bridgerton-Schwester sich am Ende von Staffel 4 gegenüber den Hochzeitsplänen ihrer Freundinnen und Familienmitglieder deutlich aufgeschlossener. Hier könnte Staffel 5 anknüpfen, um Eloises eigene Liebesgeschichte vorzubereiten. Dazu passt auch das derzeit kursierende Gerücht zur Rückkehr von Sir Phillip Crane in Staffel 5.

Sir Phillip-Gerücht: Kehrt in Bridgerton Staffel 5 schon die wichtigste Figur für Staffel 6 zurück?

Wir erinnern uns: In der 1. Staffel Bridgerton wurde die schwangere Marina Thompson (Ruby Barker) vor dem gesellschaftlichen Fall gerettet, indem der Bruder ihres verstorbenen Liebhabers sie in Folge 8 der ersten Season heiratete. Dieser Sir Philip Crane trat zwar insgesamt in nur zwei Folgen auf, dürfte Fans der Buchreihe aber bekannt vorkommen, weil Eloise sich in ihrem eigenen Roman einem gewissen Witwer dieses Namens annähert (In Liebe, Ihre Eloise* bzw. im Englischen: To Sir Phillip, With Love* ).

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Die Bridgerton-Besetzung filmt nebenan von uns. Wir sind vorbeigegangen, um uns das anzusehen und sie kamen alle in schwarz verhüllten Kostümen raus. Sir Phillip (Eloises Love Interest) trug einen Kaffee, sah uns grinsen und hat uns lächelnd zugenickt. Mein Tag war gerettet!

Nun soll am Bridgerton-Set auch derworden sein. Ohne Beweisbilder ist diese Information aber natürlich mit Vorsicht zu genießen.

Nachdem schon Staffel 3 und 4 Francescas (zweite) Romanze vorbereiteten, ist es nicht unwahrscheinlich, dass Staffel 5 den Grundstein für Eloises Liebeswendung vor Staffel 6 legt. Chris Fultons Rückkehr wäre in jedem Fall ein aufregendes Wiedersehen, nachdem wir ihn zuletzt vor vier Jahren (2022, in Folge 4 der 2. Staffel) zu Gesicht bekamen.

Wann kommt die 5. Staffel Bridgerton zu Netflix?

Alles Wichtige zu Staffel 5 haben wir an anderer Stelle für euch zusammengetragen. Ein konkreter Start wurde noch nicht bekanntgegeben, zumal parallel auch ein neues Bridgerton Spin-off in Arbeit ist. Wir rechnen jedoch ab Ende 2027, spätestens Anfang 2028 mit der Serien-Rückkehr bei Netflix.

Podcast: Bridgerton streut im Staffel 4-Finale Hinweise auf Staffel 5

Netflix' Hitserie Bridgerton hält im Finale der 4. Staffel trotz erwartbarem Happy End noch einige Wendungen bereit. Wir diskutieren im Podcast zu Teil 2 nicht nur Benedicts und Sophies Lovestory, sondern auch Tode, Trennungen und die Rückkehr beliebter Figuren.

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Nach dem Ende der 4. Staffel von Bridgerton wägen wir die Chancen ab, ob Francesca oder doch eher Eloise Staffel 5 bei Netflix anführen wird. Außerdem haben wir einige Theorien zur neuen Lady Whistledown, die die Zukunft der Netflix-Serie aufmischen dürfte.

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