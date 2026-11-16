Erste Szene aus der Harry Potter-Serie enthüllt: Sie verändert einen der ikonischsten Momente aus Teil 1

Etwas mehr als einen Monat müssen wir noch auf den Start der Harry Potter-Serie warten. Schon jetzt gibt es eine kleine Kostprobe, die euch in die Große Halle von Hogwarts entführt.

Die Film- und Serienwelt blickt gespannt auf das Harry Potter-Reboot. Wird es den kreativen Köpfen um Showrunnerin Francesca Gardiner gelingen, die Geschichte noch einmal so magisch zu verfilmen, wie es den Kinofilmen aus den 2000er Jahren gelungen ist? Die bisher veröffentlichten Trailer sorgten für gespaltene Reaktionen.

Jetzt hat HBO Max einen ersten Clip veröffentlicht, der uns einen prägenden Moment aus Harry Potter und der Stein der Weisen zeigt: Die Große Halle ist gefüllt mit Hogwarts-Schüler:innen. Harry (Dominic McLaughlin) und Co. wurden ihren Häusern zugeteilt. Nun wird es Zeit für ein Festmahl mit reichlich Speisen und Getränken.

Harry Potter-Serie zeigt das Festmahl zum Beginn des neuen Schuljahres in Hogwarts

In der Leinwandversion aus dem Jahr 2001 sorgte dieser Moment für Staunen: Zum ersten Mal ist Harry an einem Ort angekommen, den er wirklich sein Zuhause nennen kann. Keine strengen Blicke der Dursleys, sondern die Gemeinschaft am Gryffindor-Tisch: In entsprechend warmen, leuchtenden Farben wurde die Szene umgesetzt.

Bei der Serie sieht das anders aus. Hier dominiert der kühle Look aus den Trailern. Zudem wirkt die Große Halle als filmischer Raum deutlich weniger tief und prächtig. Es fühlt sich eher so an, als würden wir uns durch eine gedimmte, weichgezeichnete Erinnerung an den strahlenden Film von Regisseur Chris Columbus bewegen.

Film und Serie im direkten Vergleich:

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Dafür erhalten wir einen Vorgeschmack auf die Musik von Hans Zimmer und seinem Team, während ein Dialog aus der Buchvorlage leicht variiert adaptiert wird: Harry fragt Ron (Alastair Stout), ob Dumbledore (John Lithgow) "mad" ist. Ron antwortet: "Yep, totally off his rocker.” Im Buch richtet Harry diese Frage an Percy (Ruari Spooner).

Die Festmahl-Szene wartet mit weiteren Veränderungen gegenüber der Buchvorlage auf

Was dagegen nicht in den Büchern vorkommt, ist das Gespräch zwischen Dumbledore und Professor McGonagall (Janet McTeer), bei dem es um die Wahl des Sprechenden Hutes geht, der Harry nach Gryffindor gesteckt hat. Im Hintergrund könnt ihr zudem am Lehrertisch einen Blick auf Professor Quirrell (Luke Thallon) erhaschen.

Ebenfalls neu ist der Sprechchor der Schüler:innen, die Dumbledores Namen rufen und aufgeregt auf die Tische klopfen. In diesem Zuge wird Gryffindor-Vertrauensschüler Percy kurz in den Fokus gerückt, der in den Filmen kaum vorkam. Vielleicht darf Dumbledore dieses Mal auch seine "Nitwit! Blubber! Oddment! Tweak!"-Rede halten.

Am 25. Dezember 2026 wissen wir mehr. Dann startet die Harry Potter-Serie bei HBO Max im Streaming-Abo. Wie bei HBO-Serien üblich, wird die Staffel nicht in einem Rutsch veröffentlicht. Stattdessen sollten wir uns auf einen wöchentlichen Rhythmus einstellen. Insgesamt erwarten uns acht Folgen. Staffel 2 ist schon in Arbeit.