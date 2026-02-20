Erster Blick aufs neue S.W.A.T.: Hondo ist zurück und diesmal wird es persönlich

Mit S.W.A.T. Exiles soll 2026 das Spin-off zur beliebten Actionserie starten. Nun wurden die ersten Bilder von Protagonist Hondo und seinem neuen Team veröffentlicht.

S.W.A.T. ist die Kampfsau unter den Serien: Gleich zweimal wurde der Action-Hit abgesetzt und dann doch noch verlängert. Und selbst vom endgültigen Aus nach Staffel 8 im März 2025 lässt sich das Franchise nicht in die Knie zwingen, denn das Spin-off S.W.A.T. Exiles steht bereits vor der Tür.

Zu dem 10-teiligen Serien-Ableger veröffentlichte Sony Pictures Television jetzt erste Bilder, die Fans das wohlige Gefühl von Vertrautheit vermitteln dürften. Nicht zuletzt, weil auch S.W.A.T.-Veteran Shemar Moore als Hondo wieder mit von der Partie ist.



S.W.A.T. Exiles bringt uns Hondo-Rückkehr und "große, epische Action"

Erst vor zehn Tagen wurden die Dreharbeiten zu S.W.A.T. Exiles abgeschlossen, die genau wie bei der Mutterserie in Kalifornien stattfanden. Die ersten Fotos präsentieren nicht nur Shemar Moores Daniel “Hondo” Harrelson, sondern auch dessen neue Crew. Zum Stammcast des Spin-offs gehören u. a. Ronen Rubinstein, Lucy Barrett, Adain Bradley, Zyra Gorecki und Freddy Miyares.

In Exiles wird Hondo aus dem erzwungenen Ruhestand geholt, um eine experimentelle S.W.A.T.-Einheit zu leiten. Die durchweg junge Truppe stellt den erfahrenen Polizisten vor eine große Herausforderung, handelt es sich hier doch um unberechenbare Persönlichkeiten einer vollkommen anderen Generation. Hondo muss aus ihnen ein Team formen, das seiner gefährlichen Aufgabe gewachsen ist.

Gegenüber Variety versprach Showrunner Jason Ning (Lucifer) Folgendes für die neue Serie:

Exiles bietet alles, was das Publikum am Original liebt: große, epische Action [und] Adrenalin. Aber es dringt dabei in persönlichere Bereiche vor. Diesmal geht es nicht nur darum, was auf den Straßen von L.A. passiert, sondern auch darum, was es die Menschen in diesem Chaos kostet. [...] Es wirkt modern, charakterorientiert und auf Langfristigkeit ausgelegt.



Das klingt ganz danach, als bekommen Fans des Originals vertraute Elemente mit willkommenen Neuerungen serviert. Als Gaststars für das Spin-off wurden bereits im Vorfeld u. a. Selma Blair (Eiskalte Engel) und Jerry O'Connell (Crossing Jordan) angekündigt.

Wann und wo startet S.W.A.T. Exiles?

Im Gegensatz zur Mutterserie wird S.W.A.T. Exiles nicht bei CBS laufen. Eine TV-Heimat gibt es für den Ableger bisher noch nicht, auf dem nächste Woche stattfindenden Branchenevent London TV Screenings wird Sony Pictures Television die Serie aber offiziell vorstellen und potenziellen Interessenten zum Kauf anbieten. 2026 soll die Serie in den USA Premiere feiern.

Wann und wo Exiles in Deutschland erscheint, kann dementsprechend ebenfalls noch nicht vorausgesagt werden.

