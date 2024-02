Erster Cameron Diaz-Film seit 10 Jahren (!) sieht aus wie John Wick als verpeilte Netflix-Komödie

Cameron Diaz beendet eine zehnjährige Schauspielpause für den Netflix-Kracher Back in Action. Auf den ersten Bildern zeigt sie sich mit Jamie Joxx als eine Art John Wick-Pärchen.

Netflix hat seine Neuheiten für 2024 enthüllt. Im Mega-Trailer sind unter anderem erste Szenen aus Squid Game Staffel 2 zu sehen. Und nach zehn langen Jahren auch wieder Cameron Diaz (Being John Malkovich): Als schlagkräftige Ex-Agentin kehrt sie in Back in Action zurück. Jetzt gibt es erste Bilder zu sehen, die eine Mischung aus John Wick-Action und Familienkomödie andeuten.

Cameron Diaz wird für Netflix-Kracher Back in Action zur lustigen Version von John Wick

Back in Action dreht sich um zwei ehemalige CIA-Spione, die ihre brandgefährliche Arbeit vor Jahren für die Familie an den Nagel gehängt haben. Als ihr altes Leben sie einholt, müssen sie sich nicht nur zahlreicher Feinde erwehren. Sondern auch viele Fragen ihrer zuvor ahnungslosen Teenie-Kinder beantworten.

Auf Twitter kursieren bereits mehrere Bilder zum Film. Der offizielle Netflix-Account hat einen Promo-Shot geteilt, auf dem Diaz und Fox nach getaner Arbeit in einem Aufzug stehen. Um sie herum: Nieder geprügelte Widersacher.

Hier gibt es noch ein paar mehr Eindrücke aus dem Film:

Die Story von Back in Action spiegelt interessanterweise die Lebensumstände seiner Hauptdarstellerin wider. Cameron Diaz hat sich nach ihrem letzten Film Annie aus dem Schauspielgeschäft zurückgezogen, um sich intensiver um ihr Privatleben zu kümmern. Weitere Projekte nach dem Netflix-Kracher stehen laut IMDb bisher nicht an.

Wann kommt Back in Action zu Netflix?

Ein konkretes Startdatum hat Back in Action noch nicht. Cameron Diaz' Rückkehr auf Netflix wurde aber bereits 2022 angekündigt. Wir können uns einen Start im Herbst 2024 vorstellen.

