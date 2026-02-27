Erster durchgeknallter Trailer zu Scary Movie 6 ist da: Nicht mal Wednesday ist vor der Horror-Parodie sicher

Nach Scream 7 ist vor Scary Movie 6. Im ersten Trailer zur Rückkehr des Horror-Klamauks werden Anna Faris und Regina Hall 26 Jahre nach Teil 1 wieder von Ghostface verfolgt.

Diesen Sommer werden sämtliche Grenzen des guten Geschmacks überschritten. So lautet zumindest das Versprechen der mit Spannung erwarteten Rückkehr der Horror-Parodie-Reihe, die im Jahr 2000 mit Scary Movie ihren Anfang nahm. Passend zum Franchise-Trend von Requels und Legacyquels führt der einfach nur Scary Movie betitelte 6. Teil zurück zu den urkomischen Anfängen.

20 Jahre nach Scary Movie 4 schlüpfen Anna Faris und Regina Hall noch einmal in ihre Paraderollen Cindy und Brenda, während es auch ein Wiedersehen mit Fanlieblingen wie Shorty "Whassup" Meeks, dem fingerfertigen Hanson und Officer Doofy gibt. Schaut euch hier den frisch veröffentlichten Trailer für Scary Movie 6 an, der neben Scream und Halloween noch einige weitere Horror-Hits parodiert.

Scary Movie 6 parodiert Scream, Halloween und viele weitere Horrorfilme

Der sechste Scary Movie-Film nimmt nostalgische Franchise-Wiederbelebungen aufs Korn und wird damit quasi zu einer Fortsetzung des allerersten Films. Der Ghostface-Killer ist zurück und bringt durch seine neue Mordserie viele beliebte Figuren wie die Final Girls Cindy und Brenda sowie ihre Freunde Shorty (Marlon Wayans) und Ray (Shawn Wayans) wieder zusammen, die gemeinsam mit einer neuen Generation an Slasher-Opfern quer durch einen schamlos witzigen Rundumschlag durch das moderne Horrorkino gehetzt werden.

Hier könnt ihr den deutschen Trailer zu Scary Movie 6 schauen:

Scary Movie 6 - Trailer (Deutsch) HD

Dass die Haupthandlung von Scary Movie erneut von Scream inspiriert ist, zeigen die herrlich komischen Verweise auf das 2022 erschienene Requel Scream und dessen Fortsetzung Scream VI. In der Persiflage wird aber nicht Wednesday-Star Jenna Ortega von Ghostface gejagt, sondern die Spoof-Version Tuesday!

Während Cindy als schrille Jamie Lee Curtis-Version aus Halloween vorgestellt wird und Brenda ihre beste Ma-Frisur präsentiert, enthüllt der erste Trailer bereits zahlreiche weitere Horrorfilme, die Scary Movie diesmal parodiert:

Wann startet Scary Movie 6 im Kino?

Scary Movie 6 läuft ab dem 11. Juni 2026 in den deutschen Kinos. Inszeniert wird die Spoof-Rückkehr von Michael Tiddes (Ghost Movie), während Shawn Wayans und Marlon Wayans erstmals seit ihrem Ausstieg aus der Reihe nach Scary Movie 2 wieder das Drehbuch beisteuern, das sie gemeinsam mit Keenen Ivory Wayans (Regisseur von Scary Movie 1 und 2) und Rick Alvarez (Scary Movie 2-Produzent) verfasst haben.

Wer bis zum Release der Nostalgie-Parodie nochmal das Original schauen möchte, kann den ersten Scary Movie-Film aktuell im Abo von Netflix streamen. Alternativ könnt ihr die ersten drei Filme der Reihe derzeit gratis bei Joyn schauen. Scary Movie 4 streamt hingegen bei Disney+.