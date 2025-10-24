Erster Favorit für neuen Miami Vice-Film steht fest – es ist genau der, den sich Fans wünschen

Seit der Ankündigung des neuen Miami Vice-Films war klar, dass es eigentlich nur einen Schauspieler für die Neubesetzung von Ricardo Tubbs geben kann. Nun scheint er es tatsächlich zu werden.

Seit über einem halben Jahr wissen wir, dass sich bei Universal eine Neuauflage von Miami Vice in Arbeit befindet. Der Crime-Thriller gilt als eine der prägenden Serien der 1980er Jahre und schaffte rund zwei Dekaden später den Sprung auf die große Leinwand. Dort soll nun auch das nächste Reboot der Marke stattfinden.

Bereits der Name des Regisseurs lässt aufhorchen: Joseph Kosinski, der mit Top Gun: Maverick und F1: Der Film zwei der besten Action-Blockbuster der vergangenen Jahre geschaffen hat, inszeniert den neuen Miami Vice-Film und tauscht damit Speedboote gegen Kampfjets und Rennautos. Doch wie sieht das Cast aus?

Neuer Action-Blockbuster: Michael B. Jordan soll Ricard Tubbs im Miami Vice-Reboot spielen

Für viele Fans war klar: Wenn im Jahr 2025 die Rolle des Ricardo Tubbs neu besetzt wird, kann es eigentlich nur einen Schauspieler geben, der dafür infrage kommt: Michael B. Jordan. Was in den vergangenen Wochen und Monaten ein Fan-Traum war, könnte jetzt Wirklichkeit werden, wie der Hollywood Reporter berichtet.

Laut Angaben des Branchenmagazins befindet sich Jordan in frühen Verhandlungen für die Rolle. Er ist der erste Star, der konkret mit dem Projekt in Verbindung gebracht wird. Jordan brillierte erst dieses Jahr in dem Fantasy-Horror-Thriller Blood & Sinners und ist darüber hinaus aus den Creed- und Black Panther-Filmen bekannt.

Noch sind keine Verträge unterschrieben, aber wie es aussieht, besitzt das Casting-Team ein gutes Gespür dafür, wie die Besetzung eines neuen Miami Vice-Films im Idealfall aussehen könnte. Sollte Jordan tatsächlich den Part übernehmen, stellt sich nur noch die Frage, wer die zweite Hälfte des ikonischen Ermittlerduos verkörpert.

Wo Ricardo Tubbs ist, kann James Crockett nicht weit sind. Das Internet zeigte sich zuletzt hin- und hergerissen zwischen Austin Butler (Elvis, The Bikeriders) und Glen Powell (Twisters, Wo die Lüge hinfällt) für die Rolle. Ob die beiden tatsächlich zum Vorsprechen für den Miami Vice-Neustart eingeladen wurden, ist allerdings unklar.

Zwei Schauspielerkombinationen haben wir bereits als Crockett und Tubbs erlebt: Don Johnson und Philip Michael Thomas spielten die beiden Polizisten in allen fünf Staffeln der Originalserie, die zwischen 1984 und 1990 bei NBC ausgestrahlt wurde. Colin Farrell und Jamie Foxx übernahmen die Rollen in dem Kinofilm aus dem Jahr 2006.

Wann startet der neue Miami Vice-Film im Kino?

Knapp zwei Jahre müssen wir uns gedulden, bis der neue Miami Vice-Film die große Leinwand erobert. Universal hat den Kinostart in Deutschland auf den 5. August 2027 gelegt und den Film somit als großen Sommer-Blockbuster positioniert.