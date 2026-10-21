Der erste langer Trailer zu Die Ringe der Macht Staffel 3 entfesselt den Balrog, Ringgeister und Drachen

Der erste lange Trailer zu Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht Staffel 3 ist endlich da. Er zeigt Mittelerde am Abgrund des Krieges. Und präsentiert die größten Monster aus Amazons Fantasy-Epos.

Herr der Ringe-Fans würden die nächsten 3 Wochen gerne ausradieren: Denn erst dann erscheint Staffel 3 von Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht und setzt den Kampf um Mittelerde auf Amazon Prime Video endlich fort. Jetzt gibt es auch den ersten langen Trailer, der allen Fantasy-Fans die finstersten Monster des ganzen Franchise zeigt.

Schaut hier den ersten langen Trailer zu Die Ringe der Macht Staffel 3:

Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht - S03 Trailer (Deutsch) HD

Sauron übernimmt in Die Ringe der Macht Staffel 3 endgültig die Kontrolle

Wie bereits bekannt ist, wird Staffel 3 einen Zeitsprung von mehreren Jahren hinlegen und spielt zum Höhepunkt des Krieges zwischen Sauron (Charlie Vickers) und den Elben. Unter den Zwergen hat er Zwietracht gesät, die Menschen als Ringdiener, Vorläufer der Nazgûl, versklavt. Es bleibt eine der ikonischsten Szenen des ganzen Franchise zum Erringen der absoluten Kontrolle: In den Feuern des Schicksalsberges schmiedet er den Einen Ring.

Der Trailer enthüllt auch endlich mehr von Galadriels (Morfydd Clark) verschollenem Ehemann Celeborn (Jamie Campbell Bower), dessen Figur womöglich Teil eines größeren Twists sein könnte. An anderer Stelle deutet sich die Allianz der Elben mit dem Königreich Númenor an – und auch die Rolle Gandalfs (Daniel Weyman) bei der Rettung Mittelerdes wird immer klarer.

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Am meisten werden sich Fans aber über die Kreaturen freuen, die der erste lange Trailer zeigt: Neben dem gigantischen Balrog sind auch die drachenähnlichen Reittiere der Ringdiener zu bestaunen.

Wann kommt Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht Staffel 3 zu Amazon Prime?

Bereits in drei Wochen ist es so weit: Am 11. November 2026 startet Die Ringe der Macht Staffel 3 bei Amazon Prime Video. Die ersten vier Folgen erscheinen auf einen Schlag, am 18. November kommen Episode 5 und 6, die letzten beiden werden am 25. November veröffentlicht. Die Fantasyserie war bereits seit Beginn auf insgesamt fünf Staffeln ausgelegt, die bereits grob bis zum Ende durchgeplant sein sollen.