Erster langer Trailer zu heiß erwarteter Netflix-Serie ist da: Die Sci-Fi-Geschichte kommt von den Stranger Things-Machern

Nach Stranger Things haben sich die Duffer-Brüder einem neuen Sci-Fi-Stoff zugewandt: Im ersten langen Trailer zu ihrer neuen Netflix-Serie The Boroughs erwacht erneut eine finstere Macht.

Es ist niemals zu spät, um die Welt zu retten. Das denken sich sicherlich auch die Held:innen aus der neuen Sci-Fi-Serie der Duffer-Brüder, die ihre Seniorenresidenz gegen Aliens zu verteidigen suchen: Der neue Trailer zum Netflix-Highlight The Boroughs wird trotz Altersunterschied der Hauptfiguren dennoch viele an Stranger Things erinnern.

Schaut hier den langen Netflix-Trailer zu The Boroughs:

The Boroughs - S01 Trailer (Deutsch) HD

Die neue Sci-Fi-Serie der Stranger Things-Macher vereint unzählige Stars

Sam (Alfred Molina) sieht dem Alter mit Argwohn und Abneigung entgegen. Da hilft es auch nicht, dass er in der Seniorenresidenz The Boroughs in New Mexiko viel Sonne abbekommt. Bald schon fordert aber eine finstere Bedrohung seine ganze Aufmerksamkeit. In seinem neuen Domizil geht längst nicht alles mit rechten Dingen zu – und wie der neue Trailer suggeriert, stecken Aliens dahinter. Und die wollen offenbar Sams Zeit stehlen.

Nach dem Ultra-Hit Stranger Things wollte ganz Hollywood mit Ross und Matt Duffer arbeiten. So wirkt es jedenfalls mit Blick auf den unglaublichen Cast, den die beiden Showrunner um sich versammelt haben. Neben Spider-Man-Star Molina sind unter anderem Geena Davis (Beetlejuice), Bill Pullman (Spaceballs), Clarke Peters (The Wire), Alfre Woodard (12 Years a Slave) und Jena Malone (The Neon Demon) vor der Kamera zu sehen.

Wann kommt The Boroughs zu Netflix?

The Boroughs erscheint am 21. Mai 2026 bei Netflix und umfasst acht Episoden, die sofort ab Start verfügbar sind.

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