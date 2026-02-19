Erster langer Trailer zum Peaky Blinders-Film enthüllt die Story: Thomas Shelby zieht mit seinem Sohn in den Krieg

Der erste lange Trailer zum Peaky Blinders-Film The Immortal Man ist da und zeigt endlich, worum es geht: Cillian Murphy bricht als Tommy Shelby einen Krieg vom Zaun.

Vier Jahre ist es her, dass Tommy Shelby (Cillian Murphy) ins Exil ging: 2022 gelangte die bisher letzte Folge von Peaky Blinders - Gangs of Birmingham zu Netflix. Doch jetzt ist die Verbrecher-Ikone zurück. Und beginnt einen Krieg, der auch seinen Sohn (Barry Keoghan) bedroht.

Schaut euch hier den neuen Trailer zu Peaky Blinders: The Immortal Man an:

Peaky Blinders: The Immortal Man - Trailer (Deutsch) HD

Die Story von Peaky Blinders The Immortal Man: Thomas Shelby kämpft gegen Nazis

Peaky Blinders: The Immortal Man spielt im Großbritannien des Zweiten Weltkriegs. Thomas Shelby (Murphy) wird gezwungen, aus seinem selbstgewählten Exil zurückzukehren und trifft dabei auf seinen Sohn (Keoghan), der mittlerweile die Leitung der Peaky Blinders übernommen hat – und zwar mit eiserner Faust.

Das Birmingham, in das Shelby sich zurückwagt, ist längst zum Schauplatz des Krieges geworden – ein Sympathisant des Dritten Reiches (Tim Roth) droht nämlich, den Nazis in Großbritannien Tür und Tor zu öffnen, während die Luftschlacht über dem Land tobt. Shelby zieht erneut in den Kampf. Und ob er und sein Sohn dabei auf derselben Seite stehen, bleibt abzuwarten.

Wann kommt Peaky Blinders: The Immortal Man zu Netflix?

Peaky Blinders: The Immortal Man wird am 10. März bei Netflix erscheinen.

Podcast-Ausblick auf die wichtigsten Serienenden 2026 – von The Boys bis Outlander

Nach dem Ende des Netflix-Hits Stranger Things müssen wir in diesem Jahr von einigen weiteren Serien Abschied nehmen. Welchem Finale wir am meisten entgegen fiebern, verraten wir im Podcast?

Serienfans müssen sich auch 2026 wieder auf emotionale Serienenden einstellen. Während die Fantasyserie Outlander nach über 100 Folgen zu Ende geht und Netflix’ The Witcher trotz kontroverser Umbesetzung einen Abschluss erhält, verspricht die finale Staffel des Amazon-Hits The Boys eines der größten Streaming-Ereignisse des Jahres.