Erster Rambo-Film ohne Sylvester Stallone wird jetzt gedreht: Regisseur verspricht "großen Respekt für den Charakter"

Auf Rambo 6 mit Sylvester Stallone brauchen wir uns keine Hoffnungen zu machen. Der nächste Teil der Action-Reihe führt in die Vergangenheit und stellt uns eine junge Version der Hauptfigur vor.

Obwohl Sylvester Stallone in den vergangenen Jahren mehrmals zum Ausdruck gebracht hat, dass er gerne ein weiteres Mal als John Rambo auf die große Leinwand zurückkehren würde, ist ein sechster Teil der ikonischen wie umstrittenen Action-Reihe nie zustande gekommen. Stattdessen erwartet uns nun ein Reboot im Kino.

Bereits im Mai 2025 verkündete die Filmproduktionsfirma Millennium Media, dass es sich bei dem nächsten Rambo-Film um ein Prequel handeln wird. Die Geschichte ist während des Vietnamkriegs angesiedelt und stellt uns eine junge Version der Titelfigur vor. Gespielt wird diese von Netflix-Star Noah Centineo (The Recruit).

Action-Neuerfindung: Sisu-Regisseur dreht Rambo-Prequel

Wie Variety berichtet, ist nun die erste Klappe für die Rambo-Vorgeschichte gefallen, die den schlichten Titel John Rambo trägt und damit genauso heißt wie der vierte Film mit Stallone in der Hauptrolle. Inszeniert wird die Franchise-Erneuerung von Jalmari Helander, der bereits mit den Sisu-Filmen überaus düstere Kriegs-Action geschaffen hat.

Als Helander engagiert wurde, verriet er:

Als ich 11 war, sah ich zum ersten Mal Rambo und das hat mein Leben verändert. Rambo war für mich nicht nur ein Film – er hat mich während meiner gesamten Kindheit begleitet und maßgeblich dazu beigetragen, dass ich Filmemacher werden wollte.

Zu seinem Rambo-Take sagte er Folgendes:

Mit dem Start der Produktion über die Ursprünge von John Rambo kehren wir zu den Anfängen zurück. Dies ist Rambo in seiner reinsten, unverfälschten und realen Form – eine Überlebensgeschichte über Ausdauer, Beharrlichkeit und verlorene Unschuld.

Abschließend erklärte er:

Es ist mir eine Ehre, dieses nächste Kapitel mit großem Respekt für den Charakter und sein Vermächtnis zu gestalten und dem Publikum den Beginn von John Rambos Reise zu präsentieren.

Das Engagement von Helander dürfte niemanden überraschen, der einen der Sisu-Filme gesehen hat. Die wirken nicht nur sehr stark von Rambo inspiriert, sondern konnten auch eine ähnlich markante Figur als Ein-Mann-Armee auf der Leinwand etablieren. Gute Voraussetzungen für die Neuerfindung von John Rambo.

Wann startet der Rambo-Film mit Noah Centino im Kino?

Vorerst ist das Produktionsteam mit den Dreharbeiten beschäftigt. Gedreht wird in Thailand, u.a. in Bangkok, Krabi, Phang Nga und Kanchanaburi. Damit wäre ein Kinostart frühestens 2027 realistisch. Bisher hat Lionsgate, der US-Vertrieb, allerdings noch keinen konkreten Fahrplan für die Veröffentlichung des Films verlauten lassen.

Das Drehbuch zu John Rambo stammt von Rory Haines (Informer) und Sohrab Noshirvan (Der Mauretanier). Neben Noah Centineo gehören Yao (Sinners), Jason Tobin (A Thousand Blows), Quincy Isaiah (Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty), Jefferson White (Yellowstone) und Tayme Thapthimthong (The White Lotus) zum Cast.