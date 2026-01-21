Erster Teaser-Trailer zum neuen He-Man-Film: "Jetzt, mehr denn je, brauchen wir solch einen Helden erneut"

Der letzte Live-Action-Film mit He-Man und den Masters of the Universe ist schon eine ganze Weile her. Ein erster Teaser kündigt diese Woche die Rückkehr des Fantasy-Muskelpakets an.

Wenn ihr schon beim letzten Masters of the Universe-Realfilm dabei wart, als er rauskam, fühlt ihr euch vielleicht ein bisschen alt, wenn wir euch daran erinnern, wie lange das schon her ist. 39 Jahre danach (autsch!) erreicht uns jetzt erstes Live-Action-Bewegtbild zum neuen He-Man-Streifen mit Menschen aus Fleisch und Blut.

Hier ist erstmal die 30-sekündige Vorschau auf den ausführlicheren Teaser-Trailer, der morgen nachgereicht wird. Aber wenn ihr so lange gewartet habt, kriegt ihr das bestimmt auch noch hin.

Erstes offizielles Video zum neuen Masters of the Universe-Film:

Unter Moviepilot-Nutzer:innen ist der neue He-Man-Film übrigens einer der meisterwarteten Filme des Jahres 2026!

Neuer He-Man-Film setzt auf Blockbuster-Ästhetik und selbstironische Nostalgie

Regisseur Travis Knight (ParanNorman) und Drehbuchautor Chris Butler führen uns mit ihrem Masters of the Universe-Film zurück in die Welt der überlebensgroßen Held:innen vom Planeten Eternia. So lassen sich bereits in der kurzen Vorschau Adam aka He-Man (Nicholas Galitzine), Teela (Camila Mendes) und Man-At-Arms (Idris Elba) blicken. Jene, die sich an den klassischen 80er-Jahre-Cartoon erinnern, sind sicherlich noch bestens mit diesen Namen vertraut.

Selbstironisch macht das Video sich zunächst über den neongetränkten Zeitgeist der 80er lustig, besteht aber am Ende darauf, dass wir vielleicht gerade jetzt einen so naiven, einfach gestrickten Helden wie He-Man gebrauchen können. Besonders, wenn der Fantasy-Prinz es erneut mit dem diabolischen Knochenkopf Skeletor (Jared Leto) zu tun bekommt.

Lasst euch aber vom Marvel-igen Blockbuster-Look nicht hinters Licht führen: Wie Evil-Lyn-Darstellerin Alison Brie vor einiger Zeit erst andeutete, wird das neue Masters of the Universe wohl keine komplett bierernste Veranstaltung werden.



Wann kommt der neue He-Man ins Kino?

Was genau man mit den Actionfigur-Charakteren der 80er Jahre zusammengebraut hat, erfahren wir erst im Sommer dieses Jahres: Der US-Filmstart von Masters of the Universe lässt nämlich noch bis zum 5. Juni 2026 auf sich warten.

