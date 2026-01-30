Erster Teaser zu Bridgerton Staffel 4 Teil 2: So erfahrt ihr jetzt schon, wie es mit Benedict und Sophie weitergeht

Die ersten vier Folgen von Bridgerton Staffel 4 streamen ab sofort bei Netflix. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, könnt ihr schon jetzt in den ersten Teaser zu Teil 2 reinschauen.

Der 1. Teil von Bridgerton Staffel 4 ist bei Netflix eingetroffen und hat die aufkeimende Romanze zwischen Benedict Bridgerton (Luke Thompson) und der Zofe Sophie Baek (Yerin Ha) eingeläutet. Am Ende von Folge 4 erwartete Fans ein waschechter Cliffhanger, denn Sophie ließ Benedict nach seinem überraschenden Angebot, Sophie als seine Mätresse zu nehmen, im Regen stehen.

Wer schon jetzt nicht erwarten kann, wie es weitergeht, kann zum Glück bereits einen Blick in den ersten Teaser zu Teil 2 werfen. Mit einem ganz einfachen Trick findet ihr ihn direkt bei Netflix.

Bridgerton Staffel 4 Teil 2: So findet ihr den ersten Teaser zur Netflix-Fortsetzung

Am Ende von Folge 4, kurz nachdem der Abspann erscheint, werdet ihr auf einen Countdown weitergeleitet. Wenn ihr diesen runterzählen lasst, wird eine etwa eine Minute lange Preview zu Teil 2 abgespielt – die uns die Konsequenzen von Sophies Absage Benedict gegenüber zeigt.

Offenbar verhält sie sich weiterhin abweisend gegenüber dem zweitältesten Bridgerton-Spross, woraufhin dieser sich die Frage stellt, was er ihr nur getan haben könnte. Will Mondrich (Martins Imhangbe) bringt ihn auf eine Idee: In seiner Erfahrung gefällt es keiner Frau, ganz unabhängig von ihrem Rang, ein Geheimnis zu sein.

Sophie erwägt währenddessen einmal mehr ihren Arbeitsplatz zu wechseln und das Haus der Bridgertons zu verlassen, was Violet (Ruth Gemmell) stutzig macht. Letztendlich sehen wir ein klärendes Gespräch zwischen Benedict und Violet angedeutet, die ihren Sohn vor eine schwerwiegende Entscheidung stellt.

Fans wird darüber hinaus freuen, dass der Teaser einen ersten offiziellen Blick auf Anthony (Jonathan Bailey) und Kate (Simone Ashley) mit ihrem gemeinsamen Sohn zeigt. Eine Rückkehr von Kanthony steht damit unmittelbar bevor. Auch wird sich die Lage zwischen Francesca (Hannah Dodd), John (Victor Alli) und Michaela (Masali Baduza) weiter zuspitzen.

Doch schaut am besten bei Netflix rein und seht selbst, was euch in den nächsten vier Folgen erwartet.

Wann kommt Bridgerton Staffel 4 Teil 2 zu Netflix?

Rund vier Wochen lassen die neuen Folgen noch bei Netflix auf sich warten. Diese erscheinen als Teil 2 am 26. Februar 2026 und schließen Staffel 4 beim Streamer ab.



