Erster Teaser zu One Piece Staffel 3 kündigt die Schlacht von Alabasta an – und bestätigt Starttermin bei Netflix

Die 2. Staffel von One Piece ist bei Netflix zu Ende gegangen, doch Staffel 3 steht schon in den Startlöchern. Der erste Mini-Teaser bestätigt jetzt, worauf alle Fans gehofft haben.

Erst vor wenigen Wochen ist die Strohhutbande von One Piece in acht neuen Folgen mit der 2. Staffel zurückgekehrt. Damit ist ihre Geschichte aber noch lange nicht beendet. Tatsächlich soll sie bereits früher bei Netflix weitererzählt werden als gedacht. Denn der erste Teaser zu Staffel 3 bestätigt schon jetzt den offiziellen Startzeitraum beim Streamer – und der wird Fans mehr als freuen. Doch seht selbst.

Seht hier den ersten Mini-Teaser zu One Piece Staffel 3:

One Piece - S03 Mini-Teaser (Deutsch) HD

Netflix-Überraschung: One Piece kehrt schon 2027 mit Staffel 3 zurück

Groß angelegte und aufwendige Netflix-Serien haben es sich in den letzten Jahren zur Angewohnheit gemacht, mehrere Jahre zwischen Staffeln vergehen zu lassen. Denken wir an Stranger Things etwa, wo über drei Jahre zwischen Staffel 4 und 5 ins Land gezogen sind, oder an Wednesday, wo Staffel 2 über zwei Jahre auf sich hat warten lassen.

Diesem Muster wird One Piece nicht folgen. Denn wie der erste Mini-Teaser offiziell verkündet, soll das Fantasy-Abenteuer noch 2027 bei Netflix zurückkehren. Da Staffel 2 erst vor wenigen Wochen gestartet ist, entspräche das einer Wartezeit von einem bis eineinhalb Jahren. Für Fans ein absolutes Geschenk.

Möglich ist das durch eine frühe Verlängerung der Serie durch Netflix sowie einem immens frühen Drehstart. Die Produktion für Staffel 3 wurde aufgenommen, bevor Staffel 2 überhaupt erschienen ist. So ist die erste Klappe bereits im November 2025 gefallen. Drehschluss ist für Juni 2026 anvisiert.

Die Schlacht von Alabasta: Darum geht es in One Piece Staffel 3

Nachdem Staffel 2 der Live-Action-Neuverfilmung die Anfänge der Alabasta-Saga aus den beliebten Mangas von Eiichiro Oda sowie der legendären Animeserie adaptiert hat, wird Staffel 3 das Kernstück der Alabasta-Saga erreichen.

Wie der Mini-Teaser ankündigt, wird die neue Season den passenden Zusatztitel "Die Schlacht von Alabasta" tragen. Dort werden die Handlungsstränge rund um die Baroque-Firma zusammenlaufen, deren Anführer in Staffel 2 als Sir Crocodile enthüllt wurde. Die offizielle Synopsis für Staffel 3 lautet wie folgt:

Der Krieg steht für Monkey D. Ruffy und die Strohutbande im Wüstenkönigreich von Alabasta, bevor, Prinzessin Vivis Heimat. Eine Rebellion droht die Nation auseinanderzureißen, die im Geheimen von einem der Sieben Samurai der Meere, dem erbarmungslosen Sir Crocodile und seiner Baroque-Firma engeheizt wird, die Alabasta für sich einnehmen wollen.

In einer Staffel, die durch unbrechbare Bindungen und unmöglichen Entscheidungen definiert wird, muss sich die Strohhutbande einen aufkochenden Bürgerkrieg und einem mächtigen Kriegsherren entgegenstellen, um Vivis Königkreich zu retten, bevor es im Sand zusammenfällt.

Als Vorlage für die Alabasta-Saga dienen die Manga-Kapitel 155 bis 217 sowie die Anime-Folgen 92 bis 130.