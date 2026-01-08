Erster Teaser zum neuen Bastian Pastewka-Film bei Amazon Prime: Die absurde Crime-Story kommt schon in 4 Wochen

Anfang Februar kommt ein neuer Bastian Pastewka-Film zu Amazon Prime, der wie ein deutscher Knives Out-Teil aussieht. Schaut jetzt den ersten Teaser zu Fabian und die mörderische Hochzeit.

Während bei Netflix vor wenigen Wochen erst der dritte Knives Out-Film mit Daniel Craig veröffentlicht wurde, startet im Amazon Prime-Abo bald eine Art deutsche Version der Murder-Mystery-Unterhaltung. Die Hauptrolle in dem Film Fabian und die mörderische Hochzeit spielt Comedy-Liebling Bastian Pastewka, der zuletzt im Prime-Format LOL: Last One Laughing und in der Serie Perfekt Verpasst mit Anke Engelke zu sehen war.

Vor dem Streaming-Start ist jetzt eine erste kurze Vorschau zu dem neuen Prime-Film mit Pastewka erschienen.

Schaut hier den Teaser zu Fabian und die mörderische Hochzeit:

Bald bei Amazon Prime: Darum geht es in Fabian und die mörderische Hochzeit

Im Film von Regisseur Markus Sehr (Eine Insel namens Udo) spielt Pastewka den Hochstapler Fabian, der auf der Flucht von seiner letzten Betrugsaktion auf einer schrägen Hochzeitsfeier landet. Hier hat er schnell das wertvolle Geschenk an die Braut im Auge. Als plötzlich eine Leiche auftaucht und die Festlichkeiten zum Tatort werden, wird Fabian in die Lösung des Falls verwickelt.

Neben Pastewka in der Hauptrolle spielen in Fabian und die mörderische Hochzeit unter anderem noch Tamara Romera Ginés (Kafka), Anton Dreger (Zwei Seiten des Abgrunds), Barbara Philipp (Tatort: Im Schmerz geboren), Ercan Durmaz (Der Geist im Glas) und Mira Partecke (Frau Jordan stellt gleich) mit.



Wann startet Fabian und die mörderische Hochzeit bei Amazon Prime?

Der neue Film mit Bastian Pastewka streamt ab dem 6. Februar 2026 in der Abo-Flat von Amazon Prime. Falls ihr lieber Serien statt Filme schaut und aktuell noch auf der Suche nach frischen Tipps seid, hört doch mal in unseren Podcast rein:

