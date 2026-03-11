Erster Teaser zur Hannah Montana-Reunion mit Miley Cyrus verrät Start bei Disney+: Echte Fans hätten sich das Datum bereits denken können

Hannah Montana feiert dieses Jahr ihren 20. Geburtstag. Aus diesem Anlass kehrt Miley Cyrus mit einem Special in die Welt der Sitcom zurück, die sie weltberühmt gemacht hat.

Lange haben sich Fans gefragt, was uns zum 20-jährigen Jubiläum von Hannah Montana erwartet. Seit Monaten gibt es Hinweise, dass sich Disney etwas Besonderes für die Feierlichkeiten ausgedacht hat. Jetzt wissen wir: Hauptdarstellerin Miley Cyrus kehrt schon in wenigen Wochen mit einem Special bei Disney+ zurück.

Bei dem Special handelt es sich allerdings um keine neue Folge der Serie, sondern um eine Reunion mit vielen Rückblicken auf das popkulturelle Phänomen, das 2006 im Disney Channel seinen Anfang nahm und später sogar einen 3D-Konzertfilm sowie ein klassisches Leinwandabenteuer hervorgebracht hat.

Miley Cyrus kehrt zu Hannah Montana zurück: Erster Teaser-Trailer zum 20th Anniversary Special

Bereits im Januar teaste Miley Cyrus die Fans, ohne genau zu verraten, was uns zum großen Jubiläum erwartet. Jetzt gibt es einen ersten Teaser-Trailer, der uns ein paar konkretere Einblicke in das Hannah Montana 20th Anniversary Special gewährt.

Hannah Montana 20th Anniversary Special - Teaser Trailer (English) HD

Wie der Hollywood Reporter berichtet, dürfen wir uns auf bisher unveröffentlichtes Archivmaterial von den Dreharbeiten freuen. Zudem kehrt Miley Cyrus an einige nachgestellte Studiokulissen zurück – vom vertrauten Wohnzimmer der Stewarts bis zu Hannah Montanas riesigem Kleiderschrank. Auch Billy Ray Cyrus ist dabei.

Miley Cyrus' echter Vater verkörperte in der Serie ihren Serienvater. Über die Beteiligung weiterer zentraler Stars will der Teaser-Trailer aber noch nichts verraten. Ohne Emily Osment (Lily), Mitchel Musso (Oliver), Jason Earles (Jackson) und Moises Arias (Rico) würde sich eine Reunion jedoch nicht komplett anfühlen.

Und dann wären da noch die vielen Gaststars der Serie, angefangen bei Selena Gomez und den Jonas Brothers bis zu Country-Legende Dolly Parton, ganz zu schweigen von Taylor Swift im Hannah Montana-Film. Nichts würde sich mehr anbieten als ein paar musikalische Segmente, um die alten Songs neu aufleben zu lassen.

Wann startet das Hannah Montana-Special bei Disney+?

Am 24. März 2026, also exakt 20 Jahre nach dem Start von Hannah Montana, erscheint das 20th Anniversary Special bei Disney+ im Streaming-Abo. Dort könnt ihr auch alle vier Staffeln der Originalserie sowie die beiden Filme Hannah Montana und Miley Cyrus: Best of Both Worlds Concert und Hannah Montana – Der Film streamen.