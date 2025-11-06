Erster Trailer zu brandneuer Stranger Things-Serie, die 2026 bei Netflix startet: Sie spielt zwischen Staffel 2 und 3

Nach Staffel 5 soll Stranger Things mehrere Spin-offs bei Netflix bekommen. Zum ersten, Tales from '85, ist jetzt ein Teaser erschienen.

Schaut hier den ersten Teaser zu Stranger Things Tales From '85:

Stranger Things Tales From ‘85 - Teaser (English) HD

Netflix' neue Stranger Things-Serie soll 7 Original-Figuren zurückbringen

Bisher ist zur genauen Story von Tales From '85 nur wenig bekannt. Die offizielle Logline der Animationsserie lautet:

Willkommen zurück in Hawkins während des harten Winters des Jahres 1985, in dem die originalen Figuren neue Monster bekämpfen und ein paranormales Mysterium lüften müssen, das ihre Stadt in Stranger Things: Tales From '85, einer epischen neuen Animationsserie, terrorisiert.

Sieben Figuren sollen aus der Originalserie zurückkehren: Mike Wheeler, Will Byers, Eleven, Dustin Henderson, Lucas Sinclair, Max Mayfield und Jim Hopper. Laut Deadline werden die Stimmen allerdings von neuen Darsteller:innen beigesteuert. Wie der erste Teaser außerdem enthüllt, spielt die Serie zwischen Staffel 2 und 3.

Wann kommt das Stranger Things-Spin-off Tales From '85 zu Netflix?

Laut Teaser soll Tales From '85 im Laufe des Jahres 2026 erscheinen. Eine genaue Anzahl von Folgen steht noch nicht fest.

