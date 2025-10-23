Erster Trailer zu Crime-Thriller mit Chris Hemsworth, Mark Ruffalo und Halle Berry (!) teast gewaltigen Raub voller Gefahren

Marvel-Star Chris Hemsworth als Juwelendieb, der von Mark Ruffalo gejagt und Halle Berry unterstützt wird: Das passiert im Trailer zum neuen Crime-Thriller Crime 101.

Die Zeiten der Weltenretter sind vorbei. Zumindest für Marvel-Veteran Chris Hemsworth: Im ersten Trailer zum Crime-Thriller Crime 101 plant er mit Halle Berry (Monster's Ball) einen Millionenraub und muss sich vor MCU-Kollege Mark Ruffalo (Shutter Island) verstecken.

Schaut hier den ersten Trailer zu Crime 101:

Crime 101 - Trailer (Deutsch) HD

Thriller Crime 101: Chris Hemsworth und Mark Ruffalo liefern sich Katz- und Maus-Spiel

Crime 101 dreht sich um einen Juwelendieb (Hemsworth), der eines Tages auf eine Versicherungsmaklerin (Berry) trifft und mit ihr einen großen Coup plant: Sie wollen Kurier und Käufer bei einem Deal ausnehmen und dank Edelsteinen, kostbaren Uhren und jeder Menge Bargeld 11 Millionen Dollar ergaunern.

Ihnen auf den Fersen ist ein Ermittler (Ruffalo), der Hemsworths Juwelendieb schon eine Weile im Visier hat. Und je näher er ihm kommt, desto lebensgefährlicher wird die Situation für alle Beteiligten.

Neben den drei oben genannten Darsteller:innen sind unter anderem Barry Keoghan (Saltburn), Nick Nolte (Hotel Ruanda) und Jennifer Jason Leigh (The Hateful 8) vor der Kamera zu sehen. Die Regie führte Bart Layton (American Animals), der gemeinsam mit Peter Straughan (Conclave) auch das Drehbuch schrieb. Vorlage war ein Roman von Don Winslow (Savages).

Wann kommt Crime 101 ins Kino?

Crime 101 soll am 12. Februar 2026 in den deutschen Kinos erscheinen.

