Erster Trailer zu Dune 3 zeigt: Das Sci-Fi-Universum hat sich komplett verändert

Denis Villeneuves Dune-Saga heizt die Vorfreude auf den Kinostart von Teil 3 mit einem bildgewaltigen Trailer an. Das Video gewährt erste Einblicke in die Sci-Fi-Rückkehr in eine bekannte und doch veränderte Welt.

Ende des Jahres startet das Sci-Fi-Sequel Dune: Part Three im Kino. Darin setzt Denis Villeneuve die Sci-Fi-Saga von Autor Frank Herbert fort. Timothée Chalamet schlüpft erneut in die Rolle von Paul Atreides und natürlich fährt der erste Trailer wieder einmal epische Bilder auf.



Schaut hier den ersten Trailer zu Dune 3:

Dune: Part Three - Teaser Trailer (Deutsch) HD

Der Sci-Fi-Teaser-Trailer ist da – aber worum geht es in Dune: Part Three?

Die mittlerweile ikonischen roten Dünen des titelgebenden Wüstenplaneten waren der erste Einblick, der letztes Jahr den Dune-Fans präsentiert wurde. Obwohl der Sci-Fi-Film den offiziellen Titel Dune: Part Three erhielt, betonte der Regisseur Denis Villeneuve im Vorfeld aber stets, dass dieser neue Film mehr Eigenständigkeit gegenüber den Vorgängern besitzen würde. Nachdem Dune (2021) und Dune: Part Two (2024) zweigeteilt das erste Buch von Herberts Sci-Fi-Reihe verfilmten, adaptiert Dune 3 den zweiten Roman Der Herr des Wüstenplaneten (Dune: Messiah) – und der macht einen großen Zeitsprung.

Unter dem Titel des "Muad'Dib" bzw. "Lisan al-Gaib" herrscht Paul Atreides mittlerweile als Auserwählter über die Galaxis. Seine große Macht und prophetische Gabe machen den auch äußerlich veränderten Paul so gut wie unantastbar. Der Plan des Bene Gesserit-Ordens, einen neuartigen Herrscher als Überwesen zu erschaffen, scheint wahrgeworden zu sein. Doch viele Menschen sind im Zuge des "Heiligen Kriegs", der in seinem Namen geführt wird, gestorben. Und so braut sich in der Opposition eine Verschwörung zusammen, die den neuen Imperator stürzen will. Hexen, Spione, Gestaltwandler und Navigatoren der Raumfahrergilde spielen dabei eine Rolle.

Studiert hier auch die düsteren neuen Charakter-Poster zu Dune 3:

Im Cast von Dune 3 kehren neben Timothée Chalamet unter anderem auch Zendaya als seine Fremen-Geliebte Chani und Florence Pugh als seine (jetzt) Ehefrau Irulan zurück. Lesende wissen außerdem bereits, wie ein Wiedersehen mit Jason Momoas in Teil 1 eigentlich gestorbenem Duncan Idaho möglich ist. Lady Jessica (Rebecca Ferguson) darf natürlich ebenfalls nicht fehlen

Neu zur Besetzung stoßen Pauls Schwester Alia Atreides (Anya Taylor-Joy hatte in Teil 2 schon einen kleinen Auftritt) sowie Pauls und Chanis Kinder Leto II und Ghanima (Nakoa-Wolf Momoa und Ida Brooke). Außerdem ist neben Fremen-Kämpfer Farok (Isaach de Bankolé) auch Robert Pattinson als neuer Bösewicht dabei.



Sci-Fi-Abschluss: Wann startet Dune 3 im Kino?

Dune: Part Three wird zu Weihnachten die großen Leinwände erbeben lassen: Die komplett in IMAX gedrehte Science-Fiction-Fortsetzung startet am 17. Dezember 2026 in den deutschen Kinos.

Auch nach Dune 3 haben die Verantwortlichen des Studios Warner Bros. den Plan, Frank Herberts Romanreihe weiter zu verfilmen. Denis Villeneuve und Timothée Chalamet verkündeten aber bereits, dass der dritte Teil der Sci-Fi-Reihe ihr letzter sein werde.