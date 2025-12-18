Erster Trailer zu Guy Ritchies neuer Sherlock Holmes-Serie verspricht extrem unterhaltsame Action auf Amazon Prime

Sherlock-Experte Guy Ritchie hat eine Serie über den britischen Meisterdetektiv in jungen Jahren gedreht. Die Krimi-Action von Amazon Prime hat jetzt einen ersten Teaser.

Sherlock Holmes erfreut sich anhaltender Beliebtheit, auch wenn der britische Meisterdetektiv bereits vor fast 140 Jahren von Arthur Conan Doyle erfunden wurde. Insbesondere Regisseur Guy Ritchie (Snatch) kann die Hände nicht von der Ermittlerlegende lassen: Nach zwei Sherlock-Filmen mit Robert Downey Jr. veröffentlicht er bald die Serie Young Sherlock, zu der es jetzt den ersten Teaser gibt.

Schaut hier den ersten Teaser zu Young Sherlock:

Young Sherlock - S01 Teaser Trailer (English) HD

Darum geht's in Guy Ritchies neuer Sherlock-Serie

Wie der Name bereits andeutet, spielt Young Sherlock zu Zeiten von Holmes' (Hero Fiennes Tiffin) Jugend: Just an der Oxford Academy angenommen, muss er auch schon einen aufsehenerregenden Mordfall lösen, die Bedenken seiner Mutter Cordelia (Natascha McElhone) ausräumen und herausfinden, ob er dem gewitzten Mitschüler James Moriarty (Dónal Finn) – seinem späteren Erzfeind – vertrauen kann.

Wie der Trailer und die ersten Bilder zur Serie zeigen, verspricht Young Sherlock ein äußerst actionreiches Vergnügen zu werden. Guy Ritchie übernimmt dafür die Regie und eine der Produzentenrollen, Showrunner ist allerdings Matthew Parkhill (Deep State).

Wann kommt Young Sherlock zu Amazon Prime Video?

Young Sherlock soll laut Trailer am 4. März 2026 bei Amazon Prime Video erscheinen. Alle acht Episoden erscheinen auf einmal. Die Serie basiert auf der gleichnamigen Buchreihe von Andy Lane.

