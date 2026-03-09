Erster Trailer zu Henry Cavills verlorenem Actionfilm: Auf das Spektakel mit unzähligen Stars warten wir seit 2 Jahren

Seit 2,5 Jahren ist Guy Ritchies Action-Kracher In the Grey bereits fertig. Zum Actionfilm mit Henry Cavill gibt es jetzt endlich den ersten Trailer.

Was lange währt, wird endlich gut. Das hoffen zumindest viele Fans momentan, die auf Guy Ritchies neuen Action-Blockbuster mit Henry Cavill warten: Der schon 2023 fertig gestellte In the Grey hat sich wegen mysteriöser Probleme immer wieder verzögert. Aber jetzt gibt es zumindest einen vielversprechenden ersten Trailer.

Schaut hier den ersten englischen Trailer zu In the Grey:

In the Grey - Trailer (English) HD

Henry Cavill pulverisiert im Actionfilm In the Grey eine ganze Insel

In the Grey dreht sich um die Spezialisten Bronco (Jake Gyllenhaal) und Sid (Henry Cavill), die von ihrer Kontaktperson (Eiza González) eine brenzligen Auftrag bekommen: Fiesling Salazar (Carlos Bardem) hat eine Milliarden US-Dollar entwendet, das dynamische Duo soll das Geld nun wiederbeschaffen.

Blöd nur, dass sich Salazar mit seiner Privatarmee auf seiner Privatinsel verschanzt hat. Die Spezialtruppe zieht also in eine Art Kleinkrieg – für den wohl brachialsten Kino-Raub seit langem.

Ob es nun Terminüberschneidungen oder Vertriebsschwierigkeiten waren, die In the Grey zurückgehalten haben – der Trailer wird für viele Fans die Wartezeit wieder wett machen. Action-Spezialist Ritchie (The Covenant, Cash Truck) hat einen hochkarätigen Cast versammelt, zu dem neben den oben genannten Darsteller:innen unter anderem auch Rosamund Pike (Gone Girl) und Kristofer Hivju (Game of Thrones) gehören.

Wann kommt Guy Ritchies In the Grey ins Kino?

Deutsche Fans haben allerdings noch einen Wermutstropfen zu bewältigen: Während der Film in den USA am 15. Mai 2026 in die Kinos kommen soll, hat er hierzulande noch keinen offiziellen Starttermin.

