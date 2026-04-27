Erster Trailer zu Jackass 5 ist da – und verspricht schmerzhaft-abgefahrenes Finale der Filmreihe

Jackass ist zurück. In Teil 5 der Kino-Abenteuer der Kult-Chaostruppe gibt es erneut viele extreme Stunts zu sehen, wie der erste Trailer zeigt. Aber Fans müssen eine traurige Wahrheit schlucken.

Man ist nie zu alt für einen derben Spaß. Oder vielleicht doch? Jackass gibt es mittlerweile seit 26 Jahren, aber Ober-Spaßbold Johnny Knoxville und sein Chaostrupp sind noch längst nicht erwachsen geworden. Deswegen wird in Kürze auch Jackass 5: Einer geht noch ins Kino kommen, zu dem es jetzt den ersten Trailer gibt.

Schaut hier den ersten Trailer zu Jackass 5:

Jackass 5: Einer geht noch - Trailer (Deutsche UT) HD

Erster Jackass 5-Trailer spricht eine traurige Nachricht für die Fans aus

Wie im ersten Trailer zum 5. Jackass-Film zu sehen ist, lässt die Stunt-Crew rund um Knoxville, Jeff Tremaine, Steve-O und Chris Pontius auch dieses Mal nichts anbrennen: Hier werden erneut Gesichter mit Boxhandschuhen bearbeitet und männliche Genitalien in Mitleidenschaft gezogen. Selbst ein Roboter wird diesmal in die Späße der Protagonisten einbezogen – als Proktologe.

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Allerdings werden viele Fans den Trailer auch mit einer Träne im Auge sehen: Es soll nämlich der letzte Film der Truppe werden. Schon vor etwa zwei Monaten beschrieb Knoxville Jackass 5 im Rolling Stone -Interview als den "natürlichen Platz, um aufzuhören".

Wann kommt Jackass 5: Einer geht noch ins Kino?

Jackass 5: Einer geht noch kommt am 25. Juni 2026 in die deutschen Kinos.

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