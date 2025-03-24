Erster Trailer zu neuer Thriller-Serie mit The Big Bang Theory-Star Kaley Cuoco – und Matthias Schweighöfer ist auch dabei

The Big Bang Theory-Star Kaley Cuoco spielt in der neuen Mystery-Thriller-Serie Vanished mit, zu der jetzt ein erster Trailer veröffentlicht wurde. Mit dabei ist auch der deutsche Schauspielstar Matthias Schweighöfer.

Nach The Big Bang Theory, The Flight Attendant und Based on a True Story wurde jetzt die neue Serie mit Penny-Darstellerin Kaley Cuoco enthüllt. In der kommenden Produktion, die im Februar startet, bekommt sie Unterstützung von einem bekannten Mega-Star aus Deutschland: Matthias Schweighöfer! Jetzt ist der erste Trailer zu Vanished erschienen.

Hier könnt ihr den Trailer zu Vanished mit Kaley Cuoco schauen:

Vanished - S01 Trailer (English) HD

Vanished mit Kaley Cuoco sieht nach rasanter Thriller-Unterhaltung aus

In Vanished spielt Cuoco eine Frau namens Alice, die mit ihrem Freund Tom (Sam Claflin) einen romantischen Trip nach Paris unternimmt. Auf dem Weg dorthin verschwindet ihr Partner plötzlich spurlos. Auf der Suche nach ihm soll Alice in ein Netz aus Intrigen und Gefahren geraten, während schockierende Geheimnisse über Tom ans Licht kommen.

Neben Cuoco und Claflin spielt auch Matthias Schweighöfer eine Rolle in Vanished. Wie der Trailer andeutet, verkörpert der Star einen Ermittler. Für Schweighöfer ist es die zweite große Serienrolle nach Amazons You Are Wanted. Besetzt wurde außerdem noch die französische Schauspielerin Karin Viard, die unter anderem aus dem Kinohit Verstehen Sie die Béliers? bekannt ist.

Wann startet Vanished mit Kaley Cuoco und Matthias Schweighöfer?

In den USA startet die vier Folgen umfassende Thriller-Serie am 1. Februar 2026 bei MGM+. Wann und wo Vanished in Deutschland zu sehen sein wird, ist aktuell noch nicht bekannt.

