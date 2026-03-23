Neue Yellowstone-Serie Dutton Ranch kommt viel früher als gedacht: Erster Trailer enthüllt Starttermin

Cole Hauser und Beth Dutton sind wieder da: Im ersten Teaser zu Dutton Ranch kehren die Yellowstone-Lieblinge zurück. Und jetzt steht auch der Streaming-Start fest.

Schaut hier den ersten Dutton Ranch-Teaser:

Dutton Ranch - S01 Teaser Trailer (English) HD

Wann kommt das Yellowstone-Spin-off Dutton Ranch?

Wie der Teaser zeigt, wird Dutton Ranch am 15. Mai 2026 bei Paramount+ anlaufen. Der Starttermin liegt damit deutlich früher als bisher angenommen – viele hatten erst in der zweiten Jahreshälfte 2026 mit einer Veröffentlichung gerechnet.

Dutton Ranch dreht sich um die Abenteuer von Rip und Beth, die nach dem Finale der Hauptserie in Texas ein neues Leben aufbauen. Doch auch auf ihrer neuen Ranch finden sie keine Ruhe und müssen sich gegen ruchlose Konkurrenten verteidigen.

Dutton Ranch ist hochkarätig besetzt: Neben Hauser und Reilly standen unter anderem die Hollywood-Stars Annette Bening (American Beauty) und Ed Harris (Die Truman Show) vor der Kamera.

Podcast: Die 15 besten Serien im März bei Netflix & Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im März, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monatsübersicht vor:

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Die 15 Highlights im März umfassen neben der ersten Serienfortsetzung zu Yellowstone sowie neuen Staffeln von One Piece und Daredevil auch düsteren Netflix-Horror, die Rückkehr einer der aktuell besten Sci-Fi-Serien sowie Krimi-Abenteuer mit Sherlock Holmes.