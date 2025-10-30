Erster Trailer zu Scream 7 entfacht gnadenloses Horror-Feuerwerk – und hebt sich große Überraschung für Fans bis ganz zum Schluss auf

Die Scream-Reihe wird kommendes Jahr mit Teil 7 fortgesetzt. Jetzt ist der erste Trailer zur Horror-Fortsetzung erschienen, der Original-Star Neve Campbell zurückbringt.

2022 wurde die legendäre Horror-Reihe Scream - Schrei! 11 Jahre nach dem vierten Teil erfolgreich fortgesetzt. Zuletzt ist Teil 6 vor zwei Jahren erschienen, bevor das Horror-Franchise mit dem Ausstieg der Hauptdarstellerinnen Melissa Barrera und Jenna Ortega kurz in eine Produktionskrise geriet.

Mit Originalautor Kevin Williamson erstmals auf dem Regiestuhl und der Rückkehr von Sydney Prescott-Darstellerin Neve Campbell sowie zwei toten Figuren steht Scream 7 aber jetzt nichts mehr im Weg. Vor dem Kinostart Anfang 2026 ist nun der erste Trailer erschienen.

Schaut hier den ersten Trailer zu Scream 7:

Scream 7 - Trailer (English) HD

In Scream 7 wird es sehr persönlich

Der kommende Teil der Horror-Reihe wird sich ganz auf Sydney sowie ihre erwachsene Tochter (Isabel May) konzentrieren, die ein weiteres Mal von dem nicht tot zu kriegenden Ghostface gejagt werden. Welche Meta-Spielchen in Scream 7 abgezogen werden, ist aus dem ersten Trailer noch nicht zu erkennen. Auf den ersten Blick wirkt die Fortsetzung sehr geradlinig, mit Fokus auf den gnadenlosen Überlebenskampf der Franchise-Veteranin und ihrer Tochter.

Ganz am Ende hat die Scream 7-Vorschau aber noch ein besonderes Schmankerl für Fans parat, denn die Stimme am Schluss gehört garantiert Matthew Lillard als Stu, der als einer der beiden Killer eigentlich im ersten Teil getötet wurde. Seine Rückkehr wurde bereits offiziell bestätigt. Neben ihm wird auch Courteney Cox in ihrer Paraderolle als Gale Weathers erneut mit von der Partie sein.

Wann startet Scream 7 im Kino?

Horror-Fans müssen sich nur noch einige Monate gedulden. In Deutschland startet der siebte Scream-Film am 26. Februar 2026 in den Kinos. Alle bisherigen Teile der Horror-Reihe könnt ihr bis dahin bei Paramount+ im Streaming-Abo schauen.