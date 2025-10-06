Erster Trailer zu Stranger Things Staffel 5 entfesselt gigantisches Netflix-Finale

Endlich ist es so weit: Der erste Trailer zu Stranger Things Staffel 5 ist da. Die Held:innen der Netlix-Sci-Fi-Serie treten den letzten Kampf gegen Vecna und Co. an.

Alles hat ein Ende, auch das beliebteste Netflix-Urgestein: Mehr als neun Jahre nach dem Start soll Stranger Things mit Staffel 5 zu Ende gehen. Jetzt gibt es den ersten Trailer zum Sci-Fi-Finale.

Schaut hier den ersten Trailer zu Stranger Things Staffel 5:

Stranger Things Staffel 5 - Trailer (Deutsch) HD

Netflix schickt die Stranger Things-Stars in den Sci-Fi-Endkampf

Stranger Things Staffel 4 endete mit einer brenzligen Situation – Hawkins und der menschlichen Welt droht der Untergang, Max (Sadie Sink) liegt im Koma und Fiesling Vecna (Jamie Campbell Bower) ist entkommen.

Staffel 5 setzt nach einem erneuten Zeitsprung im Herbst 1987 ein. Die Hawkins-Held:innen um Elf (Millie Bobby Brown) müssen ein letztes Mal ihre Kräfte gegen die Schattenwelt vereinen und unsere Welt mitsamt ihren Verbündeten retten. Bis es so weit ist, wird allerdings noch etwas Zeit vergehen.

Wann kommt das Staffel 5-Finale zu Netflix?

Das Staffel 5-Finale von Stranger Things kommt in drei Etappen zu Netflix: Teil 1 erscheint am 27. November 2025, Teil 2 folgt am 26. Dezember und Teil 3 schließt die Serie am 1. Januar 2026 endgültig ab. Die Staffel besteht aus acht Folgen, die jeweils so lang sein sollen wie ein Kinofilm.

